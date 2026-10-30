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МВФ готовится к переговорам с Украиной по пересмотру программы финансирования

МВФ
Просмотр финансирования EFF: в МВФ сообщили, когда начнутся дискуссии с Украиной / Shutterstock

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие недели начнет переговоры с украинскими властями относительно второго и третьего пересмотров программы расширенного финансирования (EFF).

Как пишет Dilo, об этом сообщила представитель МВФ Джулия Козак, передает «Интерфакс-Украина».

В ходе встречи представители МВФ оценят текущую экономическую ситуацию, выполнение Украиной обязательств и наличие гарантий финансирования. Также обсудят макроэкономические перспективы с учетом усиления российских атак, включая прогнозы экономического роста, инфляцию, бюджетные планы на 2027 год и потребности в финансировании.

По словам Козака, МВФ планирует вынести объединенный второй и третий пересмотры программы на рассмотрение Совета исполнительных директоров до декабря 2026 года. В случае положительного решения, Украина сможет получить около $1,65 млрд.

В то же время, министр финансов Сергей Марченко отметил, что к ожидаемому в ноябре визиту миссии МВФ Украина должна подтвердить источники внешнего финансирования госбюджета на 2027 год. Общая потребность составляет $52,6 млрд, из которых около $32,6 млрд еще нуждаются в подтверждении. Киев рассчитывает на поддержку Евросоюза, который, по ожиданиям украинской стороны, должен обеспечить две трети потребности во внешнем финансировании, а также других международных партнеров.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о   новую программу поддержки   на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

А к 2029 году дефицит финансирования Украины может достичь 54 млрд долларов, поскольку страна нуждается в дополнительных средствах от партнеров из-за войны с Россией.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля   одобрила новую четырехлетнюю программу   расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила   первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.

23 июля Украина получила второй транш около 690 млн. долларов от МВФ.

Автор:
Светлана Манько

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