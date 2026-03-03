Запланована подія 2

Украина получила первый транш от МВФ на $1,5 млрд

доллар
Украина получила первый транш от МВФ

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой четырехлетней программы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, это первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).

Свириденко рассказала, что 1,5 млрд долларов уже засчитаны и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Глава правительства отметила, что общий объем программы составляет 8,1 млрд долларов.

Свириденко напомнила, что с начала полномасштабной войны Украина привлекла в госбюджет 14,9 млрд. долларов финансовой поддержки от МВФ.

"Благодарна нашим партнерам за доверие и поддержку. Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию", - подытожила премьер-министр.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о   новую программу поддержки   на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

МВФ отменил предварительные условия

Напомним, МВФ принял решение   отменить предварительные условия   (prior actions) для новой кредитной программы Украины объемом $8,1 млрд. Речь идет о требованиях по введению НДС для ФЛП, пошлин на международные посылки, налогообложению цифровых платформ и продлению военного сбора.

Первоначальный план законопроекта заключался в том, чтобы установить налог на добавленную стоимость (НДС) для самозанятых предпринимателей (ФЛП) с годовым доходом более одного миллиона гривен. Этой лазейкой активно пользуются крупные компании и сети ресторанов для уменьшения налоговых выплат.

Все налоговые и таможенные изменения, которые больше не являются prior actions, станут структурными маяками для последующего пересмотра программы. Они будут объединены в один законопроект под названием Beautiful Tax Bill.

Документ будет предусматривать:

  • введение НДС для ФЛП (с повышением порога с 1 млн до 4 млн грн),
  • налогообложение цифровых платформ (так называемый " налог на OLX "),
  • изменения относительно   пошлин на посылки
  • продление 5% военного сбора.
Автор:
Светлана Манько