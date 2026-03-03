Україна отримала перший транш від МВФ на $ 1,5 млрд

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у рамках нової чотирирічної програми.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, це перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).

Свириденко розповіла, що1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності.

Очільниця уряду зауважила, що загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.

Свириденко нагадала, що від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ.

"Вдячна нашим партнерам за довіру та підтримку. Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію", - підсумувала прем'єр-міністерка.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

МВФ скасував попередні умови

Нагадаємо, МВФ ухвалив рішення скасувати попередні умови (prior actions) для нової кредитної програми України обсягом $8,1 млрд. Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, мит на міжнародні посилки, оподаткування цифрових платформ та продовження військового збору.

Початковий план законопроєкту полягав у тому, щоб встановити податок на додану вартість (ПДВ) для самозайнятих підприємців (ФОП) з річним доходом понад один мільйон гривень. Цією лазівкою активно користуються великі компанії та мережі ресторанів для зменшення податкових виплат.

Усі податкові та митні зміни, які більше не є prior actions, стануть структурними маяками для наступного перегляду програми. Вони будуть об’єднані в один законопроєкт під назвою Beautiful Tax Bill.

Документ передбачатиме: