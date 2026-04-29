Курс валют на 29 квітня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Нацбанк встановив курс долара і євро на 29 квітня / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, водночас євро подешевшало одразу на двадцять шість копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29.04.2026 (середа).

Курс долара

  • 1 долар США – 44,07 грн (-2 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 51,50 грн (-26 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  12,12 грн (-7 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 43,85/43,95
Євро 51,50/51,70
Злотий 12,00/12,15

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 29 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 43,65/44,25 51,20/52,00
Ощадбанк 43,60/ 44,30 51,20/52,00 12,20 / 12,70
ПУМБ 43,70/ 44,30 51,20 / 51,95 12,30 / 12,70
Укргазбанк 43,60/ 44,30 51,20/52,00 12,30 / 12,70
Райффайзен 43,85/ 44,25 51,30 / 51,95

Зауважимо, валютний ринок України, у квітні демонструватиме відносну стабільність, попри тиск з боку цін на пальне. За прогнозами банкірів, ситуативні коливання на готівковому ринку будуть стриманими, а курс купівлі долара може тимчасово знизитися через зростання пропозиції від населення. 

Світлана Манько