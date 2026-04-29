Угорські компанії заробили в Україні понад 29 млрд грн за рік: хто лідирує

246 компаній з угорськими власниками, що подали фінансову звітність, зареєстровано наразі в Україні. Їх сукупний дохід склав понад 29 млрд грн. Лідирує ОТП Банк з майже 12 млрд грн доходу на рік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що 246 компаній з угорськими бенефіціарами, які прозвітували за 2025 рік, зареєстровано в Україні. Кожна 7 компанія з угорськими власниками має дохід понад 100 млн грн на рік — 34 бізнеси.

Сукупний дохід таких компаній склав 29,77 млрд грн. За рік він виріс на 8%.

За даними аналітиків, абсолютний лідер серед угорських компаній ОТП Банк із доходом 11,9 млрд грн. Наслідує агробудівельний альянс "Астра" з 3,6 млрд грн доходу, компанія "ТІС-Вугілля"— 1,95 млрд грн доходу та "ОТП Лізинг", що має 1,7 млрд грн доходу. Замикає п'ятірку лідерів "Трансінвестсервіс" із портової логістики — 1,68 млрд грн доходу.

Частина цих компаній має не лише угорських, а й українських або європейських співвласників — бізнес тут часто міжнародний.

Найбільше зростання доходу у компанії "Гедеон Ріхтер Україна" — більш ніж 60 разів за рік, до 1 млрд грн. Схожі, хоч і менш різкі стрибки, показали "МЕТ Україна" та "КЕС-УА Холдинг": у 5,4 раза та 1,6 раза відповідно.

Географія та сфера діяльності

Осередком угорських компаній стало Закарпаття: там очікувано зареєстровано майже половина таких бізнесів — 115 компаній. Ще 67 компаній у Києві та 21 компанія з угорськими власниками на Одещині.

Водночас аналітики зазначають, що саме у Києві зосереджена майже половина компаній із доходом понад 100 млн грн — 15 бізнесів.

Переважно, угорці реєструють бізнес у сфері оптової торгівлі: 54 компанії. У сфері нерухомості працює ще 24 компанії, а у сільському господарстві — 17 бізнесів з угорськими власниками.

Зауважимо, станом на середину березня 2026 року майже 3 тисячі компаній з іноземними власниками, які здають фінансову звітність та мають доходи не менше 100 млн грн на рік, зафіксовано в Україні. У чверті компаній у власниках — громадяни Кіпру. Найбільше бізнесу з іноземними власниками зареєстровано у столиці. Найчастіше для своїх компаній іноземці обирають сферу оптової торгівлі, сільського господарства та ІТ.

Нагадаємо, 123,01 млрд грн склав дохід найбільших польських компаній в Україні у 2025 році. Це на 20% більше, ніж у 2024 році. Водночас кожна восьма така компанія отримує дохід понад 100 млн грн. Лідером стала компанія “ЛПП Україна”, яка управляє брендами одягу Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.