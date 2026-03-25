Найбільше компаній в Україні з іноземними власниками належать громадянам Кіпру

бізнес
Майже половина компаній з іноземними власниками зареєстрована у Києві / Depositphotos

Станом на середину березня 2026 року майже 3 тисячі компаній з іноземними власниками, які здають фінансову звітність та мають доходи не менше 100 млн грн на рік, зафіксовано в Україні. У чверті компаній у власниках — громадяни Кіпру. Найбільше бізнесу з іноземними власниками зареєстровано у столиці. Найчастіше для своїх компаній іноземці обирають сферу оптової торгівлі, сільського господарства та ІТ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Громадяни яких країн володіють бізнесом в Україні

Зазначається, що 2 997 компаній з іноземними власниками налічується наразі в Україні, які мали дохід від 100 млн грн згідно з фінансовою звітністю за 2025 рік.

Майже у чверті компаній є власники з Кіпру — 694 компанії. На другому місці опинились громадяни Німеччини — вони відзначились у 300 компаніях, та США — 292.

Далі йдуть Нідерланди (239 компаній), Велика Британія (224), Австрія (187) та Польща (146). Аналітики зауважують, що в однієї компанії можуть бути кілька власників, а Кіпр і Нідерланди вже давно залишаються ключовими «хабами» для структурування українського бізнесу.

Кожна друга компанія з іноземними власниками зареєстрована у Києві 

За даними "Опендатабот", у Києві зареєстрована майже половина всіх компаній з іноземними власниками — 1478 бізнеси.

Далі йде Львівщина та Київщина — по 223 у кожному регіоні. Найменше таких бізнесів у фронтових Херсонщині та Донеччині.

Понад чверть усіх компаній іноземців працює в оптовій торгівлі — 774. Ще 268 компаній у сільському господарстві та 176 — в ІТ.

Нагадаємо, згідно даних фінансової звітності українських підприємств за 2025 рік, серед лідерів за доходом опинилися компанії енергетичної сфери, оптова та роздрібна торгівля та переробна промисловість. Найбільші доходи торік були у бізнесів з Києва та області, Дніпропетровщини та Львівщини.

Автор:
Світлана Манько