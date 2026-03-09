Енергетика, торгівля і переробна промисловість: які компанії отримали найбільший дохід в Україні

Згідно даних фінансової звітності українських підприємств за 2025 рік, серед лідерів за доходом опинилися компанії енергетичної сфери, оптова та роздрібна торгівля та переробна промисловість. Найбільші доходи торік були у бізнесів з Києва та області, Дніпропетровщини та Львівщини.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що за доходами котрий рік поспіль лідирує сфера енергетики — 1,04 трлн гривень. Це 23% від загального обсягу доходів компаній в "Індексі Опендатабот". Другою за масштабом стала оптова торгівля з доходом понад 697 мільярдів гривень (15%). Майже стільки ж генерує роздрібна торгівля — понад 647 мільярдів гривень, що становить 14%.

До п’ятірки найприбутковіших галузей також увійшли переробна промисловість із доходом понад 477 мільярдів гривень (11%) та добувна промисловість — понад 341 мільярд гривень, або 8%.

Які бізнеси у лідерах? ​

Серед представників енергетичної галузі лідерами стали "Д.Трейдінг" (292,4 млрд грн), "Енергоатом" (254,7 млрд грн) та газопостачальна компанія "Нафтогаз трейдинг" (130,3 млрд грн);

Лідерами роздрібної торгівлі у 2025 році стали "АТБ" (247,3 млрд грн), "Сільпо" (106 млрд грн) та "Аврора" (49,2 млрд грн).

Водночас в оптовій торгівлі лідирують "ДЛ Солюшен" (114,1 млрд грн), "Донпромтранс" (98,1 млрд грн) та "OKKO-Експрес" (85,2 млрд грн).

Першими серед українських банків стали Приват (122,6 млрд грн), Ощадбанк (41,7 млрд грн) та Універсал банк, у межах якого працює monobank — 27,2 млрд грн.

У сфері сільського господарства перші дві позиції посіли дві компанії групи МХП: Вінницька та Миронівська птахофабрики із доходом у 54,2 млрд грн та 27,3 млрд грн відповідно. Трійцю лідерів замикає "Лебединський насіннєвий завод" (17,4 млрд грн)

У категорії транспорту та пошти першість тримають "Укрзалізниця" (89 млрд грн), "Нова пошта" (54,2 млрд грн) та "Оператор газотранспортної системи України" (28 млрд грн).

У сфері гостинності — ресторанах та готелях — перемогли McDonald’s (21,3 млрд грн), Briscola (2,9 млрд грн) та KFC (1,3 млрд грн).

У добувній промисловості в лідерах "Укрнафта" (99,4 млрд грн), "Укргазвидобування" (83,6 млрд грн) та "ДТЕК Павлоградвугілля" (36,2 млрд грн).

Топ переробної промисловості очолює "Кернел-Трейд" — 105,9 млрд доходу за минулий рік, "Запоріжсталь" (72 млрд грн) та "Арселорміттал Кривий Ріг" (70,6 млрд грн).

В сфері інформаційних технологій ситуація незмінна: на перших позиціях — GlobalLogic Ukraine (10,9 млрд грн) та дві компанії бренду Epam, які за сукупним доходом перегнали лідера: "Епам системз" (10,2 млрд грн) та "Епам діджитал" (9,2 млрд грн).

У торгівлі авто місця у трійці перших розділили між собою "Тойота-Україна" (24,6 млрд грн), Winner (16,9 млрд грн) та "Порше Україна" (15,6 млрд грн).

У сфері телекомунікацій лідерство між собою ділять "Київстар" (43,8 млрд грн), Vodafone (25,8 млрд грн) та lifecell (15,9 млрд грн).

Серед представників категорії ТБ+Радіо+Книги лідирують Київстар ТБ (1,6 млрд грн), СТБ (1,4 млрд грн) та Multiplex (1,2 млрд грн).

У сфері охорони здоров’я в топі клініка "Добробут" (4,2 млрд грн), "Діла" (3,6 млрд грн) та "Сінево Україна" (3,3 млрд грн).

Зауважимо, фінансову звітність за 2025 рік в Україні вже подали 381,9 тис. компаній. Найбільше доходів отримало ТОВ "Д.Трейдінг" Ріната Ахметова.