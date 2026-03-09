Энергетика, торговля и перерабатывающая промышленность: какие компании получили наибольший доход в Украине

Согласно данным финансовой отчетности украинских предприятий за 2025 год среди лидеров по доходу оказались компании энергетической сферы, оптовая и розничная торговля и перерабатывающая промышленность. Наибольшие доходы в прошлом году были у бизнесов из Киева и области, Днепропетровщины и Львовщины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что по доходам который год лидирует сфера энергетики — 1,04 трлн гривен. Это 23% от общего объема доходов компаний в "Индексе Опендатабот". Второй по масштабу стала оптовая торговля с доходом более 697 миллиардов гривен (15%). Почти столько же генерирует розничная торговля – более 647 миллиардов гривен, что составляет 14%.

В пятерку наиболее прибыльных отраслей также вошли перерабатывающая промышленность с доходом более 477 миллиардов гривен (11%) и добывающая промышленность — более 341 миллиарда гривен, или 8%.

Какие бизнесы в лидерах? ​

Среди представителей энергетической отрасли лидерами стали "Д.Трейдинг" (292,4 млрд грн), "Энергоатом" (254,7 млрд грн) и газоснабжающая компания "Нефтегаз трейдинг" (130,3 млрд грн);

Лидерами розничной торговли в 2025 году стали "АТБ" (247,3 млрд грн), "Сільпо" (106 млрд грн) и "Аврора" (49,2 млрд грн).

В то же время в оптовой торговле лидируют "ДЛ Солюшен" (114,1 млрд грн), "Донпромтранс" (98,1 млрд грн) и "OKKO-Экспресс" (85,2 млрд грн).

Первыми среди украинских банков стали Приват (122,6 млрд грн), Сбербанк (41,7 млрд грн) и Универсал банк, в рамках которого работает monobank – 27,2 млрд грн.

В сфере сельского хозяйства первые две позиции заняли две компании группы МХП: Винницкая и Мироновская птицефабрики с доходом 54,2 млрд грн и 27,3 млрд грн соответственно. Троицу лидеров замыкает "Лебединский семенной завод" (17,4 млрд грн)

В категории транспорта и почты первенство удерживают "Укрзализныця" (89 млрд грн), "Новая почта" (54,2 млрд грн) и "Оператор газотранспортной системы Украины" (28 млрд грн).

В сфере гостеприимства – ресторанах и гостиницах – победили McDonald's (21,3 млрд грн), Briscola (2,9 млрд грн) и KFC (1,3 млрд грн).

В добывающей промышленности в лидерах "Укрнефть" (99,4 млрд грн), "Укргаздобычи" (83,6 млрд грн) и "ДТЭК Павлоградуголь" (36,2 млрд грн).

Топ перерабатывающей промышленности возглавляет "Кернел-Трейд" - 105,9 млрд дохода за прошлый год, "Запорожсталь" (72 млрд грн) и "Арселормиттал Кривой Рог" (70,6 млрд грн).

В сфере информационных технологий ситуация неизменна: на первых позициях — GlobalLogic Ukraine (10,9 млрд грн) и две компании бренда Epam, которые по совокупному доходу перегнали лидера: "Эпам системз" (10,2 млрд грн) и "Эпам диджитал" (9,2 млрд грн).

В торговле авто места в тройке первыми разделили между собой "Тойота-Украина" (24,6 млрд грн), Winner (16,9 млрд грн) и "Порше Украина" (15,6 млрд грн).

В сфере телекоммуникаций лидерство между собой делят Киевстар (43,8 млрд грн), Vodafone (25,8 млрд грн) и lifecell (15,9 млрд грн).

Среди представителей категории ТВ+Радио+Книги лидируют Киевстар ТВ (1,6 млрд грн), СТБ (1,4 млрд грн) и Multiplex (1,2 млрд грн).

В сфере здравоохранения в топе клиника "Добробут" (4,2 млрд грн), "Діла" (3,6 млрд грн) и "Синево Украина" (3,3 млрд грн).

Заметим, что финансовую отчетность за 2025 год в Украине уже подали 381,9 тыс. компаний. Больше всего доходов получило ООО "Д.Трейдинг" Рината Ахметова.