Ахметов, "Энергоатом" и АТБ: кто получил наибольшие доходы в 2025 году
Финансовую отчетность за 2025 год в Украину уже подали 381,9 тыс. компаний. Больше всего доходов получило ООО "Д.Трейдинг" Рината Ахметова.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает YouControl.
Там отмечают, что сейчас финансовую отчетность подало на 11% меньше юрлиц, чем в прошлом. В то же время, учитывая предыдущие годы, в ближайшие месяцы количество представленных отчетов может возрасти еще на 10–20%.
Отмечается, что среди компаний-лидеров по доходам половина находится в государственной собственности.
Лидирует ООО " Д.Трейдинг" с годовым доходом более 292 млрд грн. Компания входит в энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова и занимается продажей угля, газа и электроэнергии.
Далее следует НАЭК "Энергоатом" (254,7 млрд грн), которое сдвинуло на третье место сеть супермаркетов "АТБ-Маркет".
Государственные "Нафтогаз Украины" и "Газоснабжающая компания "Нафтогаз трейдинг" также вошли в пятерку лидеров.
Какие украинские компании вошли в десятку лидеров по доходу
По данным аналитиков, в десятку лидеров по чистому доходу от реализации вошли:
- ООО "Д.Трейдинг" - 292,4 млрд грн (+35,5%),
- АО "НАЭК "Энергоатом"" - 254,7 млрд грн (+23,0%),
- ООО "АТБ-Маркет" - 247,3 млрд грн (+18,4%),
- ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг"" - 130,3 млрд грн (+4,3%),
- АО "НАК "Нафтогаз Украины"" - 124,6 млрд грн (-21,1%),
- ООО "ДЛ Солюшн" - 114,1 млрд грн (+29,6%),
- ООО "Сильпо-Фуд" - 106,1 млрд грн (+14,0%),
- ООО "Кернел-Трейд" - 105,9 млрд грн (+16,5%),
- АО "Укрнефть" - 99,4 млрд грн (-5,5%),
- АО "Укрзализныця" - 89,0 млрд грн (-13,5%).
Заметим, больше всего в 2024 году заработали в Украине компании из сферы энергетики — 876,9 млрд грн или 21% от общего дохода всех отраслей. Почти одинаковый доход в сфере оптовой и розничной торговли: 567,7 млрд грн и 529,2 млрд грн.