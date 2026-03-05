Запланована подія 2

Ахметов, "Енергоатом" та АТБ: хто отримав найбільші доходи у 2025 році

прибуток
Стало відомо, які українські компанії увійшли в десятку лідерів за доходом / Depositphotos

Фінансову звітність за 2025 рік в Україні вже подали 381,9 тис. компаній. Найбільше доходів отримало ТОВ "Д.Трейдінг" Ріната Ахметова.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє YouControl.

Там зауважують, що наразі фінансову звітність подало на 11% менше юросіб, ніж торік. Водночас, з огляду на попередні роки, у найближчі місяці кількість поданих звітів може зрости ще на 10–20%.

Зазначається, що серед компаній-лідерів за доходами - половина перебуває у державній власності.

Лідирує ТОВ "Д.Трейдінг" з річним доходом понад 292 млрд грн. Компанія входить в енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова і займається продажем вугілля, газу та електроенергії.

Далі йде НАЕК "Енергоатом" (254,7 млрд грн), яке посунуло на третє  місце мережу супермаркетів "АТБ-Маркет".

Державні "Нафтогаз України"  і "Газопостачальна компанія Нафтогаз трейдинг" також увійшли до п’ятірки лідерів.

Які українські компанії увійшли в десятку лідерів за доходом

За даними аналітиків, до десятки лідерів за чистим доходом від реалізації увійшли:

  1. ТОВ "Д.Трейдінг" — 292,4 млрд грн (+35,5%), 
  2. АТ "НАЕК "Енергоатом"" — 254,7 млрд грн (+23,0%), 
  3. ТОВ "АТБ-Маркет" — 247,3 млрд грн (+18,4%), 
  4. ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"" — 130,3 млрд грн (+4,3%), 
  5. АТ "НАК "Нафтогаз України"" — 124,6 млрд грн (-21,1%), 
  6. ТОВ "ДЛ Солюшн" — 114,1 млрд грн (+29,6%),
  7.  ТОВ "Сільпо-Фуд" — 106,1 млрд грн (+14,0%), 
  8. ТОВ "Кернел-Трейд" — 105,9 млрд грн (+16,5%), 
  9. АТ "Укрнафта" — 99,4 млрд грн (-5,5%), 
  10. АТ "Укрзалізниця" — 89,0 млрд грн (-13,5%).

Зауважимо, найбільше у 2024 році  заробили в Україні компанії зі сфери енергетики — 876,9 млрд грн або ж 21% від загального доходу всіх галузей. Майже однаковий дохід у сферах оптової та роздрібної торгівлі: 567,7 млрд грн та 529,2 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько