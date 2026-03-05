Ахметов, "Енергоатом" та АТБ: хто отримав найбільші доходи у 2025 році

Фінансову звітність за 2025 рік в Україні вже подали 381,9 тис. компаній. Найбільше доходів отримало ТОВ "Д.Трейдінг" Ріната Ахметова.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє YouControl.

Там зауважують, що наразі фінансову звітність подало на 11% менше юросіб, ніж торік. Водночас, з огляду на попередні роки, у найближчі місяці кількість поданих звітів може зрости ще на 10–20%.

Зазначається, що серед компаній-лідерів за доходами - половина перебуває у державній власності.

Лідирує ТОВ "Д.Трейдінг" з річним доходом понад 292 млрд грн. Компанія входить в енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова і займається продажем вугілля, газу та електроенергії.

Далі йде НАЕК "Енергоатом" (254,7 млрд грн), яке посунуло на третє місце мережу супермаркетів "АТБ-Маркет".

Державні "Нафтогаз України" і "Газопостачальна компанія Нафтогаз трейдинг" також увійшли до п’ятірки лідерів.

Які українські компанії увійшли в десятку лідерів за доходом

За даними аналітиків, до десятки лідерів за чистим доходом від реалізації увійшли:

ТОВ "Д.Трейдінг" — 292,4 млрд грн (+35,5%), АТ "НАЕК "Енергоатом"" — 254,7 млрд грн (+23,0%), ТОВ "АТБ-Маркет" — 247,3 млрд грн (+18,4%), ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"" — 130,3 млрд грн (+4,3%), АТ "НАК "Нафтогаз України"" — 124,6 млрд грн (-21,1%), ТОВ "ДЛ Солюшн" — 114,1 млрд грн (+29,6%), ТОВ "Сільпо-Фуд" — 106,1 млрд грн (+14,0%), ТОВ "Кернел-Трейд" — 105,9 млрд грн (+16,5%), АТ "Укрнафта" — 99,4 млрд грн (-5,5%), АТ "Укрзалізниця" — 89,0 млрд грн (-13,5%).

Зауважимо, найбільше у 2024 році заробили в Україні компанії зі сфери енергетики — 876,9 млрд грн або ж 21% від загального доходу всіх галузей. Майже однаковий дохід у сферах оптової та роздрібної торгівлі: 567,7 млрд грн та 529,2 млрд грн.