Минулого року Ощадбанк подвоїв прибуток і заробив рекордні 16,1 млрд грн

Минулого року Ощадбанк подвоїв прибуток і заробив рекордні 16,1 млрд грн

Ощадбанк завершив 2025 рік із рекордним в історії чистим прибутком у 16,1 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує показник попереднього року. Прибуток до оподаткування перевищив 19 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Ощадбанку.

Основним драйвером зростання стало активне кредитування реального сектору економіки. Упродовж року банк продемонстрував двозначні темпи приросту в усіх ключових сегментах: роздрібний портфель зріс до 26,7 млрд грн (+26%), фінансування мікро-, малого та середнього бізнесу — до 30,2 млрд грн (+16%), корпоративного сектору — до 71,3 млрд грн (+12%).

Процентні доходи від кредитування збільшилися на 23% і перевищили 20 млрд грн. Чистий процентний дохід зріс на 28% — до 31,1 млрд грн, а загальний операційний дохід — на 25%, до 38,8 млрд грн.

Зобов’язання банку становлять 467,7 млрд грн, при цьому переважну їх частину формують кошти клієнтів. За рік вони зросли на 68,5 млрд грн (+18%), що свідчить про високий рівень довіри до установи.

Вагомий внесок у фінансовий результат забезпечила також системна робота з проблемною заборгованістю. Зокрема, банк реалізував один із найбільших на ринку кейсів врегулювання NPL — проєкт із ТРЦ Gulliver.

Як зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон, отримані результати підтверджують, що державний банк може залишатися фінансово стійким і водночас підтримувати економіку країни під час війни, забезпечуючи доступ бізнесу та громадян до фінансових послуг навіть в умовах енергетичної кризи та поблизу лінії фронту.

Частка ОВДП в активах банку протягом року скоротилася з 45% до 38%, що свідчить про поступове зміщення фокусу в бік кредитування економіки. Водночас інвестиції в державні цінні папери залишаються важливим інструментом підтримки макрофінансової стабільності та фінансування оборонних і соціальних видатків.

Станом на 1 січня 2026 року активи Ощадбанку становили 515 млрд грн, кредитний портфель — 128,2 млрд грн. Банк залишається лідером кредитування юридичних осіб із часткою ринку близько 14% та обслуговує майже 6 млн активних клієнтів.

Отриманий фінансовий результат формує ресурс для подальшого розширення кредитної підтримки економіки у 2026 році — насамперед у сферах енергетики, оборонно-промислового комплексу, відновлення інфраструктури та розвитку малого і середнього бізнесу.

Додамо, окрім Ощадбанку, найприбутковішими банками у минулому році стали ПриватБанк, Райффайзен Банк, Універсал Банк (monobank) та Укрексімбанк, а найбільш збитковими – ПІН та Кристал Банк.

Автор:
Тетяна Гойденко