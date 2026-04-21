Латвія надасть Україні партію генераторів вартістю 1,2 млн євро

Уряд Латвії ухвалив рішення про передачу Україні електрогенераторів загальною вартістю 1,2 мільйона євро. Допомога спрямована на зміцнення енергосистеми та забезпечення стабільного живлення критичної інфраструктури.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Міністерка уточнила, що обладнання призначене спеціально для Чернігівської області.

Підтримка енергетичної стійкості регіону

Чернігівщина регулярно потерпає від російських атак, що призводить до руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури. Передача латвійських генераторів дозволить:

Забезпечити автономне живлення: обладнання підтримуватиме роботу лікарень, шкіл та об'єктів водопостачання під час відключень.

Підвищити стійкість: локальна генерація зменшить залежність громад від пошкоджених магістральних мереж.

Пришвидшити відновлення: енергетичне підсилення є критично важливим для стабілізації життя в деокупованих та прифронтових громадах області.

Латвія залишається одним із ключових партнерів України, послідовно надаючи як військову, так і гуманітарну допомогу для подолання наслідків агресії.

Нагадаємо, з початку 2026 року Україна отримала понад 2250 одиниць енергетичного обладнання в межах міжнародної допомоги. Йдеться про генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні та когенераційні установки, які допомагають підтримувати життєдіяльність міст у критичних умовах.