Україна отримала нові генератори, трансформатори та котельні від партнерів

З початку 2026 року Україна отримала понад 2250 одиниць енергетичного обладнання в межах міжнародної допомоги. Йдеться про генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та інше критично важливе устаткування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Допомогу надали партнери з країн Європейського Союзу, а також Німеччини, Литви, Латвії, Словаччини, Австрії, Естонії, Франції, Японії, Молдови, Азербайджану, Норвегії, Швеції, Італії, Бельгії, Чехії, Данії, Польщі, Кіпру, Швейцарії, Нідерландів, а також міжнародні організації UNICEF/WASH і PFRU.

У профільному міністерстві зазначили, що очікується подальше надходження ще понад 2189 генераторів, 136 трансформаторів та 189 одиниць іншого обладнання, зокрема котлів, блочно-модульних котелень і когенераційних установок.

Водночас з початку року зі складів енергетичних хабів у регіони вже відправлено понад 249 гуманітарних вантажів загальною вагою понад 2178 тонн. Серед них — понад 1350 генераторів та десятки одиниць теплогенеруючого обладнання.

Загалом із березня 2022 року за координації Міністерство енергетики України в Україну надійшло понад 27 тисяч тонн енергетичного обладнання, з яких більшість уже розподілено між регіонами.

У міністерстві підкреслюють, що міжнародна енергетична підтримка залишається критично важливою для стабільної роботи енергосистеми в умовах воєнних ризиків.

