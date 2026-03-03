Генератори та модульні котельні: Україна отримала майже 2000 одиниць енергетичного обладнання

Протягом січня-лютого 2026 року до України надійшло понад 1963 одиниці енергетичного обладнання для підтримки критичної інфраструктури. Допомогу надали понад 20 країн ЄС та світу, забезпечивши постачання генераторів, трансформаторів та блочно-модульних котелень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Допомогу надали партнери з ЄС, Німеччини, Литви, Латвії, Словаччини, Австрії, Естонії, Франції, Японії, Молдови, Азербайджану, Норвегії, Швеції, Італії, Бельгії, Чехії, Данії, Польщі, Кіпру, Швейцарії, UNICEF/WASH.

Упродовж останніх двох місяців зі складів хабів Міненерго відправили понад 1 691 тонну гуманітарної допомоги для підтримки лікарень, соціальних установ, об’єктів критичної інфраструктури та інших закладів. Зокрема, до регіонів відвантажено 1 135 генераторів та 126 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від міжнародних партнерів 27 307 тонн гуманітарної допомоги. Із них понад 25 307 тонн уже розподілено між регіонами.

Наразі підтверджено надходження ще понад 2 000 генераторів, 127 трансформаторів та близько 200 одиниць іншого обладнання (котлів та систем накопичення енергії). Міненерго спільно з Мінрозвитку продовжують координувати логістику між хабами та енергетичними компаніями в областях.

Нагадаємо, Україна та Австрія обговорили передачу компонентів з двох виведених з експлуатації австрійських електростанцій у Відні та Верхній Австрії для потреб української енергетики. Наразі українські фахівці оцінюють технічну сумісність і логістику.