Перевізникам оновили правила: що зміниться в міжнародних рейсах

В Україні оновлюють правила міжнародних автобусних перевезень у межах реформи цифровізації галузі та запуску онлайн-кабінету перевізника. Нові норми встановлюють чіткі строки розгляду заяв, погодження маршрутів із іноземними сторонами, а також вимоги до виконання рейсів.

Як пише Delo.ua, про це інформує віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Нові правила для міжнародних автобусних маршрутів

Як повідомляється, завдяки електронному сервісу вже відкрито та продовжено понад 400 міжнародних маршрутів.

Наступним етапом реформи стане оновлення порядку регулювання перевезень. Мета змін - зробити правила більш зрозумілими для бізнесу та наблизити їх до стандартів Європейського Союзу.

Що змінюється:

встановлюються чіткі строки розгляду заяв через онлайн-кабінет перевізника - до 30 календарних днів для відкриття, зміни, продовження або закриття міжнародного маршруту;

після погодження маршруту з іноземною стороною рішення ухвалюватиметься протягом 10 календарних днів, а дозвіл видаватиметься перевізнику впродовж 5 робочих днів;

перевізники отримають до 20 днів для виправлення поданих документів через електронний кабінет;

запроваджуються нові строки погодження маршрутів з іншими країнами: до 6 місяців - із суміжними державами, до 12 місяців - з іншими;

посилюється контроль виконання маршрутів: перевізник повинен забезпечити щонайменше 30% виконаних рейсів за 12 місяців, інакше маршрут не буде продовжено;

оновлюються строки запуску маршрутів — до 90 днів із моменту отримання відповідного дозволу.

Нагадаємо, станом на кінець 2025 року Україна мала автобусне сполучення з 218 містами у 25 країнах Європи, при цьому кількість прокладених маршрутів перевищує 1 000.