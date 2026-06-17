Московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів

Московський нафтопереробний завод, який є найбільшим постачальником палива в Московській області, зупинив роботу 16 червня після атаки українських дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Джерела агенства повідомили, що удар по нафтопереробному заводу пошкодив первинну переробну установку, яка забезпечує 53% потужностей підприємства.

Московський НПЗ в найближчі кілька днів розраховує відновити переробку нафти на другій із двох наявних первинних установок — ЄВРО+ (комбінована установка первинної переробки нафти) продуктивністю 18.800 тонн на добу. У період проведення відновлювального ремонту на АВТ-6 Московський НПЗ працюватиме на зниженій потужності.

Московський НПЗ забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб столиці Росії й області у бензині. Він розташований за близько 15 кілометрів від Кремля.

Удар по НПЗ у Москві

Раніше у Генштабі ЗСУ уточнили, що внаслідок атаки на Московський НПЗ, який забезпечує до 40% потреб російської столиці в бензині та близько 50% — у дизельному пальному, пошкоджена ключова установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Також, за даними Генштабу, через українські удари станом на червень 2026 року у Росії зупинили роботу понад 40 технологічних установок нафтопереробки, а під ударом були вже 16 великих російських НПЗ та терміналів.

Через це, згідно з інформацією ОПЕК, видобуток нафти в Росії упав до річного мінімуму — до 9,009 млн барелів на добу, а виробництво бензину обвалилося до 16-річного мінімуму.

16 червня мер Москви Сергій Собяніні повідомив, що об'єкт на Московському НПЗ отримав пошкодження в результаті атаки дронів.

Також нафтопереробний завод "ТАНЕКО" російської компанії "Татнефть" у Татарстані (РФ) повністю зупинив переробку нафти з 12 ‌червня після атаки українських дронів.