Пентагон уклав рекордну угоду на $58,6 млрд для випуску ракет до Patriot

Армія США підписала контракт із компанією Lockheed Martin на суму до 58,6 млрд доларів США на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Рішення ухвалено на тлі виснаження американських арсеналів через масштабні постачання зброї союзникам та військові операції в Ірані та Україні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Деталі контракту та нарощування випуску

Нова угода трансформує попередній однорічний контракт вартістю 4,7 млрд доларів, укладений у квітні, у семирічний проєкт багаторічних закупівель. Програма розрахована на 2026–2032 фінансові роки.

Ключові показники та плани виробництва:

Потроєння потужностей: Lockheed Martin зобов'язується потроїти обсяги випуску перехоплювачів PAC-3 MSE до кінця 2030 року.

Збільшення випуску: раніше компанія анонсувала план виходу на рівень виробництва до 2 000 ракет PAC-3 щорічно.

Розширення штату: кількість робочих місць на заводі в Кемдені (штат Арканзас) зросте на 50% — з 1 200 до приблизно 1 850 співробітників.

Інвестиції в інфраструктуру: оборонний гігант планує інвестувати від 8 до 9 млрд доларів до 2030 року в модернізацію понад 20 об'єктів у США, зокрема нових центрів боєприпасів в Алабамі та Арканзасі.

Перехоплювач PAC-3 MSE працює за принципом безпосереднього кінетичного ураження (hit-to-kill) і є основним засобом системи Patriot для знищення балістичних і крилатих ракет, а також авіації ворога.

Тиск Білого дому та дефіцит запасів

Укладення багаторічного контракту відповідає вимогам адміністрації президента Дональда Трампа, яка посилює тиск на оборонних підрядників із вимогою пріоритетизувати розширення виробничих ліній над виплатами дивідендів акціонерам. У січні Трамп підписав указ щодо виявлення компаній, які неналежно виконують державні замовлення, продовжуючи розподіляти прибутки серед інвесторів.

За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), збройні сили США наразі мають на озброєнні менше ніж 1 000 ракет-перехоплювачів Patriot та менше ніж 250 ракет для систем THAAD, які активно застосовувалися під час бойових дій на Близькому Сході.

Аналогічну рамкову угоду Пентагон уклав із материнською компанією Raytheon — RTX — задля збільшення випуску крилатих ракет Tomahawk із поточних 60 одиниць на рік до 1 000 одиниць щорічно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вироблятиме перехоплювачі для Patriot. Україна спільно з американською оборонною компанією Raytheon вироблятиме перехоплювачі для систем Patriot. Це один із ключових засобів протиповітряної оборони, які Україна використовує для захисту від російських атак.