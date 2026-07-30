Вірменія вимагає від РФ повернути залізницю та готує позов на $2 млрд

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про намір відстояти права країни на Південно-Кавказьку залізницю, яка з 2008 року перебуває в концесійному управлінні дочірньої компанії "Російських залізниць" (РЖД).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву очільника вірменського уряду під час брифінгу 30 липня.

За словами Пашиняна, Вірменія повинна мати повну можливість використовувати залізничну інфраструктуру на власний розсуд, і жодної альтернативи цьому питанню немає.

Власність республіки: Уряд наполягає, що інфраструктура залізниць юридично належить Вірменії.

Фінансові вимоги: У разі розбіжностей Єреван готується висунути матеріальні претензії. За те, що використовувалося безкоштовно протягом 30 років, країна може вимагати від РФ $2 млрд.

Шлях врегулювання: Пашинян прагне розв'язати питання у дружній формі, проте не виключає звернення до міжнародного арбітражу.

Контекст концесійної угоди

Залізнична інфраструктура країни належить уряду Вірменії, проте у 2008 році її передали в управління Південно-Кавказькій залізниці — 100%-й дочірній компанії РЖД.

Концесійну угоду було підписано терміном на 30 років із можливістю автоматичного продовження ще на 10 років.

Нагадаємо, раніше Росія погрожувала Вірменії втратою дешевого газу та заявляла, що країна ризикує позбутися «дуже привабливої» ціни на енергоносій, якщо відмовиться від подальшої інтеграції з РФ.