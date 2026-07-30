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Продавали сурогат через АЗС: у трьох областях викрили схему з пальним на 50 млн грн

незаконні АЗС
На Дніпропетровщині та Кіровоградщині викрили незаконні АЗС / БЕБ

Детективи БЕБ викрили схему нелегального виробництва та збуту фальсифікованого пального у трьох областях. Загальна вартість вилученого майна становить близько 50 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі схеми

За даними слідства, протягом 2026 року фігуранти провадження запустили процес нелегального виготовлення палива на території Кіровоградської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Для цього вони використовували спеціальне обладнання, кустарно змішуючи компоненти невідомого походження.

Отримана паливна суміш не відповідала державним стандартам якості (ДСТУ). Незважаючи на це, її надалі реалізовували через мережу підконтрольних автозаправних станцій.

Результати обшуків 

У межах кримінального провадження детективи БЕБ провели серію санкціонованих обшуків за місцями виготовлення, зберігання та реалізації нелегальної продукції.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили:

  • 233 тис. літрів рідини з різким запахом бензину;
  • 25 тонн стабільного газового конденсату;
  • 24 тонни багатофункціонального розріджувача;
  • чернові записи, мобільні телефони, бухгалтерську та господарську документацію.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації нелегального бізнесу. Досудове розслідування триває.

Фото 2 — Продавали сурогат через АЗС: у трьох областях викрили схему з пальним на 50 млн грн
Фото 3 — Продавали сурогат через АЗС: у трьох областях викрили схему з пальним на 50 млн грн
Фото 4 — Продавали сурогат через АЗС: у трьох областях викрили схему з пальним на 50 млн грн
Фото 5 — Продавали сурогат через АЗС: у трьох областях викрили схему з пальним на 50 млн грн
Фото 6 — Продавали сурогат через АЗС: у трьох областях викрили схему з пальним на 50 млн грн

Нагадаємо, раніше на Київщині вже ліквідували мережу АЗС з нелегальним пальним та виявили, де заправляли фальсифікатом. Тоді незаконні заправки отримували продукцію з підпільної нафтобази, а загальна вартість вилучених активів перевищила 6 мільйонів гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб