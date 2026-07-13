14 тонн конфіскованого пального: на Київщині припинили роботу двох нелегальних АЗС

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області припинили діяльність двох нелегальних автозаправних станцій. Точки незаконного продажу функціонували у Борисполі та Білій Церкві.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Слідством встановлено, що АЗС здійснювали зберігання та роздрібну реалізацію пального без необхідних дозвільних документів. Під час обшуків детективи БЕБ не виявили жодної супровідної документації, яка б підтверджувала законне походження та якість нафтопродуктів.

Крім того, на об'єктах були відсутні ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, сертифікати якості, а розрахунки проводилися без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

У ході проведення слідчих дій детективи вилучили:

близько 14 тонн бензину марки А-95 та дизельного пального;

паливно-роздавальні комплекси;

резервуари для зберігання пального;

чорнову бухгалтерію.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) триває.

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше на Київщині вже ліквідували мережу АЗС з нелегальним пальним та виявили, де заправляли фальсифікатом. Тоді незаконні заправки отримували продукцію з підпільної нафтобази, а загальна вартість вилучених активів перевищила 6 мільйонів гривень.

Також, що у квітні БЕБ ліквідувало 10 нелегальних АЗС у трьох областях України під час серії масштабних перевірок у Полтавському регіоні та сусідніх областях.

Крім того, тіньова схема з пальним була розкрита у Кривому Розі, де закрили вісім АЗС та вилучили майна на 20 млн грн. Там організована група налагодила повний цикл незаконного виробництва та збуту фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів.