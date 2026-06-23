Один із найбільших виробників сигарет в Україні завдав бюджету збитків на 2,3 мільярда

Державному бюджету України завдано понад 2,3 млрд грн збитків через масштабне ухилення від сплати акцизного податку. Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру директору підприємства, яке організувало протиправну схему.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки України.

Йдеться про одного з найбільших виробників тютюнової продукції в Україні, який тривалий час працював на Рівненщині. Слідство встановило, що фабрика була ключовим елементом у схемі з виготовлення та продажу необлікованих сигарет.

Як працювала схема зі зникненням тютюну

Для маскування незаконної діяльності у 2023–2024 роках керівництво інсценувало зникнення понад 1,1 тис. тонн тютюнової сировини. Насправді ж цей обсяг пустили на підпільне виробництво десятків мільярдів пачок сигарет, які реалізували "в тіні" без сплати податків.

Органи Державної податкової служби під час документальної перевірки виявили несплату акцизів на суму понад 2,3 млрд грн, що згодом підтвердила й судово-економічна експертиза.

Директору компанії оголошено підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Наразі підприємство повністю припинило роботу, а його ліцензію анульовано.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили масштабну схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у відомій мережі магазинів вживаного одягу та взуття. Організатори бізнесу використовували понад 500 підконтрольних ФОПів для штучного заниження прибутків та приховування реальних обсягів продажів товарів секонд-хенду.

Окрім цього, на Дніпропетровщині детективи БЕБ ліквідували організоване угруповання, яке налагодило повний цикл незаконного виробництва та реалізації пального. У результаті спецоперації в Кривому Розі закрили вісім нелегальних АЗС та вилучили майно та нафтопродукти на суму понад 20 млн грн.