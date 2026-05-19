Популярну мережу секонд-хендів викрили на ухиленні від податків через 500 ФОПів

В Україні викрили масштабну схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у відомій мережі магазинів вживаного одягу та взуття.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки

За даними слідства, компанія штучно дробила бізнес для мінімізації податкового навантаження, хоча фактично діяла як єдина структура з централізованим управлінням та спільним фінансовим контролем.

Деталі схеми

Щоб зменшити суми податків, продаж товарів оформлювали не через основну компанію, а через сотні підконтрольних ФОПів, які перебували на спрощеній системі оподаткування.

Номінальні підприємці формально виступали власниками або користувачами торговельних точок.

Через них реалізовували не лише секонд-хенд, а й нові господарчі товари, засоби гігієни та побутову хімію. При цьому весь реальний товарообіг та рух коштів контролювали менеджери головного офісу.

Обшуки у п'яти областях

За підрахунками аналітиків податкового органу, через штучне заниження зобов’язань з ПДВ протягом 2023–2025 років державний бюджет недоотримав понад 38 млн грн.

Повідомляється, що детективи БЕБ провели 23 санкціоновані обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Хмельницької та Київської областей. Правоохоронці перевірили магазини, житло фігурантів справи та приміщення, з яких координувалася робота тіньової мережі.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютери та носії інформації, які містять дані про діяльність понад 530 підконтрольних ФОПів за період 2024–2026 років. Ці матеріали, за версією слідства, прямо доводять факт системного дроблення великого бізнесу.

Наразі досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації схеми.

Раніше БЕБ викрило схему, де велика мережа продуктових магазинів роздробила бізнес на 3,5 тисячі ФОПів, щоб ухилитися від сплати 386 млн грн податків. Суть фінансової махінації полягала у "дробленні" бізнесу: замість однієї великої компанії його формально розподілили на тисячі ФОПів, щоб мінімізувати податки.

Нагадаємо, Державна податкова служба України за результатами діалогу з учасниками ювелірного ринку досягла домовленостей із двома мережами магазинів щодо відмови від практики дроблення бізнесу.