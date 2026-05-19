Популярную сеть секонд-хендов разоблачили на уклонении от налогов из-за 500 ФЛП

В Украине разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в известной сети магазинов подержанной одежды и обуви.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, компания искусственно дробила бизнес для минимизации налогового бремени, хотя фактически действовала как единая структура с централизованным управлением и общим финансовым контролем.

Детали схемы

Чтобы уменьшить суммы налогов, продажи товаров оформляли не через основную компанию, а через сотни подконтрольных ФЛП, которые находились на упрощенной системе налогообложения.

Номинальные предприниматели формально выступали собственниками или пользователями торговых точек.

Через них реализовывали не только секонд-хенд, но и новые хозтовары, средства гигиены и бытовую химию. При этом все реальное товарооборот и движение средств контролировали менеджеры головного офиса.

Обыски в пяти областях

По подсчетам аналитиков налогового органа из-за искусственного занижения обязательств по НДС в течение 2023–2025 годов государственный бюджет недополучил более 38 млн грн.

Сообщается, что детективы БЭБ провели 23 санкционированных обыска на территории Ровенской, Волынской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей. Правоохранители проверили магазины, жилье фигурантов дела и помещения, из которых координировалась работа теневой сети.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли компьютеры и носители информации, содержащие данные о деятельности более 530 подконтрольных ФЛП за период 2024-2026 годов. Эти материалы, по версии следствия, прямо подтверждают факт системного дробления крупного бизнеса.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к организации схемы.

Ранее БЭБ разоблачило схему, где крупная сеть продуктовых магазинов раздробила бизнес на 3,5 тысячи ФЛП, чтобы уклониться от уплаты 386 млн грн налогов. Суть финансовой махинации заключалась в "дроблении" бизнеса: вместо одной крупной компании его формально распределили на тысячи ФЛП, чтобы минимизировать налоги.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины по результатам диалога с участниками ювелирного рынка достигла договоренностей с двумя сетями магазинов об отказе от практики дробления бизнеса .