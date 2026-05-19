Украинский бизнес получит гранты на возобновление производства: детали программ

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины представило государственные программы поддержки предприятий, пострадавших в результате российской агрессии. Инициативы направлены на возобновление производства, компенсацию потерь и сохранение рабочих мест.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ведомства.

Программы поддержки бизнеса

Презентация состоялась во время вебинара "Восстановление пострадавших предприятий" с участием представителей областных военных администраций, государственных учреждений и банков-партнеров.

Открывая мероприятие, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев подчеркнул, что поддержка украинского бизнеса, особенно в регионах прифронтовых, остается одним из ключевых приоритетов государственной политики.

По его словам, украинские предприятия, работающие в сверхсложных условиях войны, нуждаются в системной поддержке государства, чтобы иметь возможность возобновлять деятельность и сохранять рабочие места.

В настоящее время правительство предлагает три основных программы поддержки бизнеса:

Гранты на восстановление производственных предприятий. Производители в сфере перерабатывающей промышленности могут получить до 16 млн грн. на восстановление после повреждений или разрушений. Государство покрывает до 80% стоимости проекта, приоритет предоставляется предприятиям из прифронтовых регионов.

Программа компенсации потерь от военных рисков. Предусматривается частичное возмещение стоимости поврежденного или уничтоженного имущества для бизнеса в 10 областях повышенного риска, а также компенсация страховых премий по договорам страхования от военных рисков.

"Точка опоры". Программа поддержки предприятий, временно приостановивших деятельность из-за обстрелов. Она предусматривает компенсацию части заработной платы работников и ЕСВ на период простоя.

В министерстве подчеркивают, что эти инструменты важны для восстановления экономики регионов, поэтому местные власти должны активно информировать бизнес о возможностях участия и помогать с подачей заявок.

Также предприниматели могут получить консультации в Экспортно-кредитном агентстве, Государственной службе занятости, а также в банках-партнерах программ – Сбербанке и Укрэксимбанке. Для удобства доступа к информации и подаче заявок предусмотрены QR-коды.

В Минэкономики подчеркивают, что главной задачей государства является обеспечение скорейшего возобновления работы предприятий, сохранения трудовых коллективов и поддержка бизнеса в условиях войны.

