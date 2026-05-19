Український бізнес отримає гранти на відновлення виробництва: деталі програм

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України представило державні програми підтримки підприємств, які постраждали внаслідок російської агресії. Ініціативи спрямовані на відновлення виробництва, компенсацію втрат і збереження робочих місць.

Програми підтримки бізнесу

Презентація відбулася під час вебінару "Відновлення постраждалих підприємств" за участі представників обласних військових адміністрацій, державних установ та банків-партнерів.

Відкриваючи захід, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев наголосив, що підтримка українського бізнесу, особливо в прифронтових регіонах, залишається одним із ключових пріоритетів державної політики.

За його словами, українські підприємства, які працюють у надскладних умовах війни, потребують системної підтримки держави, щоб мати змогу відновлювати діяльність і зберігати робочі місця.

Наразі уряд пропонує три основні програми підтримки бізнесу:

Гранти на відновлення виробничих підприємств. Виробники у сфері переробної промисловості можуть отримати до 16 млн грн на відновлення після пошкоджень або руйнувань. Держава покриває до 80% вартості проєкту, пріоритет надається підприємствам із прифронтових регіонів.

Програма компенсації втрат від воєнних ризиків. Передбачає часткове відшкодування вартості пошкодженого або знищеного майна для бізнесу в 10 областях підвищеного ризику, а також компенсацію страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

"Точка опори". Програма підтримки підприємств, які тимчасово призупинили діяльність через обстріли. Вона передбачає компенсацію частини заробітної плати працівників та ЄСВ на період простою.

У міністерстві підкреслюють, що ці інструменти є важливими для відновлення економіки регіонів, тому місцева влада має активно інформувати бізнес про можливості участі та допомагати з поданням заявок.

Також підприємці можуть отримати консультації в Експортно-кредитному агентстві, Державній службі зайнятості, а також у банках-партнерах програм - Ощадбанку та Укрексімбанку. Для зручності доступу до інформації та подачі заявок передбачені QR-коди.

У Мінекономіки наголошують, що головним завданням держави є забезпечення якнайшвидшого відновлення роботи підприємств, збереження трудових колективів і підтримка бізнесу в умовах війни.

