SpaceX купує ШІ-стартап Cursor за $60 мільярдів

Аерокосмічна компанія SpaceX офіційно уклала обов'язкову угоду про купівлю стартапу Anysphere, який розробляє популярний ШІ-асистент для кодування Cursor. Вартість правочину оцінюють у 60 мільярдів доларів, що робить його одним із найбільших поглинань в історії індустрії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Угода буде повністю профінансована акціями SpaceX класу А. Завершення процесу злиття очікується у третьому кварталі 2026 року після отримання дозволів від регуляторів.

SpaceX скористалася опціоном, який було зафіксовано ще у квітні. Тоді компанія мала вибір: викупити стартап за 60 мільярдів доларів або сплатити 10 мільярдів доларів відступних у разі відмови. Фінальне рішення ухвалили лише за кілька днів після історичного виходу компанії Ілона Маска на біржу.

Навіщо аерокосмічному гіганту ШІ для програмування

Купівля Cursor є частиною масштабної стратегії Ілона Маска щодо посилення позицій його штучного інтелекту xAI (розробника чатбота Grok), який у лютому увійшов до структури SpaceX. Маск раніше визнавав, що його технології програмування наразі відстають від провідних конкурентів, таких як Anthropic та OpenAI, тому компанія навіть переманювала інженерів із Cursor.

Основні фінансові та стратегічні деталі угоди:

Стрімке зростання Cursor: стартап, заснований у 2022 році, став лідером ери так званого "vibe coding" (створення софту за текстовими запитами до чатбота). Його річний дохід у сегменті B2B вже сягає близько 2,6 мільярда доларів.

Зміна планів: перед пропозицією від SpaceX керівництво Cursor вело переговори про залучення 2 мільярдів доларів інвестицій від фондів Andreessen Horowitz та Nvidia за оцінки у 50 мільярдів доларів. Зрештою стартап відмовився від цього раунду на користь злиття.

Витрати на ШІ: амбіції у сфері штучного інтелекту дорого коштують SpaceX. Торік чистий збиток компанії склав 4,94 мільярда доларів через ретроспективне взяття на себе боргів та інвестицій xAI, а загальні капітальні витрати компанії зросли майже вдвічі — до 20,7 мільярда доларів.

Очікується, що інтеграція Cursor забезпечить xAI унікальним потоком даних для навчання нових моделей і готовим інструментом для мільйонів розробників по всьому світу.

Нагадаємо, капіталізація SpaceX перевищила $2 трильйони під час історичного дебюту на біржі. Акції компанії стрімко зросли на 19% у перший день торгів на американській біржі Nasdaq, перетворивши Ілона Маска на першого у світі трильйонера