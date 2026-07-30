Східна Європа на межі блекаутів: чому країнам загрожують відключення світла

Споживачі у Східній Європі готуються до можливих обмежень у постачанні електроенергії через рекордно низький рівень води в річці Дунай.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Bloomberg.

Затяжні хвилі аномальної спеки спровокували висихання життєво важливих водних артерій континенту, що підірвало роботу місцевих АЕС та ГЕС. Окрім Дунаю, до критичних мінімумів наближається рівень води і в німецькому Рейні.

Угорщина скорочує споживання електроенергії

Угорщина вже розробляє плани щодо вимушеного скорочення споживання електроенергії великими промисловими підприємствами. На тлі нестачі води для охолодження реакторів атомна електростанція "Пакш", яка забезпечує понад 40% потреб країни, змушена знижувати потужність.

Оператор станції попередив про можливість її повної зупинки протягом 72 годин.

Загроза відключень у Румунії та Сербії

У Румунії ситуація також залишається напруженою. Тимчасовий прем'єр-міністр Ілліє Болоян закликав громадян мінімізувати використання електроприладів у години пік.

Цього тижня на АЕС "Чернавода" вже зупинили один із двох ядерних реакторів, що змусило країну купувати дорожчий ресурс за кордоном. За даними оператора Nuclearelectrica, рішення про зупинку другого реактора можуть ухвалити будь-якої миті в разі подальшого падіння рівня Дунаю.

У Сербії гідрологи прогнозують неминучі обмеження водопостачання в серпні. Найбільша гідроелектростанція країни "Джердап 1" наразі функціонує лише на третину від своєї звичайної потужності через обміління річища.

Ситуація в інших країнах Європи

У словацькій Братиславі в липні зафіксували найнижчий середній потік Дунаю за 125 років спостережень, через що річкові судна частково втратили можливість навігації.

П'ять ядерних реакторів Словаччини поки працюють без обмежень завдяки автономним системам охолодження, однак гідроенергетика зазнала суттєвих втрат. Зокрема, на Габчиківській водопровідній станції з восьми турбін працює лише одна.

Кліматична криза торкнулася і Західної Європи. Франція також була змушена скоротити виробництво на своїх АЕС, адже скидання надто гарячої охолоджувальної води в річки загрожує місцевій екосистемі та дикій природі.

Нагадаємо, червнева хвиля спеки в Європі призвела до втрати понад 2 млрд євро від вартості врожаю зернових культур. Найбільших збитків зазнали сільськогосподарські сектори Франції та Угорщини.