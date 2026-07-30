АМКУ виявив змову між популярними мережами АЗС через паливні картки

Антимонопольний комітет України (АМКУ) виявив ознаки порушення конкурентного законодавства у діях низки операторів паливного ринку та емітентів паливних карток.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на рішення відомства.

Регулятор встановив факт антиконкурентних узгоджених дій під час використання партнерських мереж автозаправних станцій (АЗС) та мультибрендових карток.

Комітет розпочав дослідження ринку світлих нафтопродуктів у січні 2025 року. За результатами аналізу у липні 2025 року АМКУ розпочав розгляд справи щодо 19 суб’єктів господарювання, серед яких ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "БВС Ритейл", ТОВ "Торговий дім Автотранс - Ойл", ТОВ "Петрол Партнер", ТОВ "Вєнтус Ресурс", ТОВ "Прайд", а також низка інших компаній та фізичних осіб-підприємців.

У чому полягає суть порушення

Під час розслідування АМКУ встановив, що починаючи з кінця 2023 року відповідачі укладали між собою партнерські (міжемітентські) договори. Ці угоди дозволяли клієнтам використовувати паливні картки на АЗС партнерів.

Проте однією з ключових умов таких договорів була пряма заборона використовувати ці картки та пальне для участі у публічних закупівлях без попередньої згоди партнера. Об’єктивної економічної чи логістичної потреби для такого обмеження регулятор не виявив.

За оцінкою АМКУ, такі умови штучно зменшували кількість учасників на тендерах і створювали передумови для узгодження поведінки компаній під час підготовки та участі у публічних закупівлях. Це має ознаки порушення ч. 1 ст. 6 та п. 1 ст. 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Вимоги та терміни виконання рекомендацій

З огляду на виявлені порушення, Антимонопольний комітет надав відповідачам офіційні рекомендації:

прибрати відповідну умову у свої партнерських (міжемітентських) договорах;

вжити заходів щодо недопущення у майбутньому включення подібних умов до партнерських (міжемітентських) договорів.

Про результати розгляду цих рекомендацій компанії зобов'язані повідомити АМКУ у 10-денний строк з дня їх отримання, а на їхнє повне виконання регулятор відвів два місяці.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет наклав штраф у 36 млн грн на компанії за змову на закупівлях для ЗСУ. Тоді відомство покарало двох учасників торгів за узгоджену поведінку під час тендеру із постачання штормового одягу для українських військових.