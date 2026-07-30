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Росіяни масово економлять на одязі та взутті: продажі впали на 10%

одяг
Росіяни масово економлять на одязі та взутті: продажі впали на 10%

Громадяни РФ другий рік поспіль змушені скорочувати витрати на оновлення гардероба. У січні–травні 2026 року кількість покупок одягу та взуття в Росії впала на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Зростання цін та перехід на секонд-хенд

За підсумками 2025 року падіння продажів у fashion-ритейлі становило 11%. У 2026 році ситуація продовжує погіршуватися.

  • Середній чек: у першому півріччі 2026 року середній чек на одяг та взуття в РФ зріс на 7% — до 3,1 тис. рублів.
  • Причини подорожчання: продавці підвищують ціни, щоб перекрити падіння попиту та зростання собівартості виробництва.
  • Зміна поведінки: 34% споживачів перейшли в дешевший ціновий сегмент, а кількість покупок у секонд-хендах зросла на 9%.

Експерти ринку зазначають, що тренд на економію посилюється: люди частіше шукають знижки та купують вживані речі.

Скорочення доходів і рекордний песимізм

Головною причиною економії є погіршення матеріального становища через переорієнтацію російської економіки на військові потреби. Хоча Росстат декларує незначне зростання доходів (+1,5%), опитування свідчать про зворотне.

За даними Gallup, у 2026 році про зниження життєвих стандартів заявили 56% росіян — це рекордний показник за останні 20 років. Водночас 60% опитуваних вважають, що ситуація в російській економіці погіршується.

Нагадаємо, через війну проти України та наслідки санкцій росіяни масово економлять на їжі та одязі, скорочуючи витрати навіть на товари першої необхідності.

Автор:
Максим Кольц