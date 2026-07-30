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Скандал через 170-річний завод у Черкасах: будівлю намагаються захистити через суд

Черкаський цукровий завод
Суд розгляне справу про захист Черкаського цукрового заводу 1854 року/Черкаська обласна прокуратура

Черкаський цукровий завод 1854 року побудови може нарешті отримати офіційний охоронний статус. Посадовці понад 15 років ігнорували укладення охоронного договору та внесення будівлі до Держреєстру.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

Прокуратура ініціювала судовий процес задля захисту об’єкта культурної спадщини — Черкаського цукрового (рафінадного) заводу, збудованого у 1854 році.

Прокурори звернулися до суду з позовом проти спеціально уповноваженого органу охорони культурної спадщини обласного рівня.

Під час перевірки було встановлено, що ще у листопаді 2010 року наказом відповідної Служби Черкаської ОДА рафінадний завод включили до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Втім, упродовж понад 15 років профільний орган так і не вжив заходів для оформлення належної облікової документації.

Через бездіяльність посадовців досі не укладено охоронний договір та не забезпечено внесення будівлі до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятки місцевого значення.

Судовий розгляд попри провал петиції

Питання збереження 170-річної будівлі постало на тлі того, що електронна петиція про надання заводу статусу пам'ятки, розміщена 28 лютого 2026 року на сайті Черкаської міськради, не набрала необхідної кількості голосів і не була розглянута місцевою владою. Тим не менш, прокуратура взяла ініціативу на себе.

У позові прокурор вимагає визнати протиправною бездіяльність органу охорони спадщини та зобов'язати його виготовити необхідні документи, укласти охоронний договір і подати об'єкт на внесення до Держреєстру.

Черкаський окружний адміністративний суд уже відкрив провадження у цій справі.

Фото 2 — Скандал через 170-річний завод у Черкасах: будівлю намагаються захистити через суд

Нагадаємо, у Смілі Черкаської області хочуть відновити залізничний вокзал з однойменною назвою, який є об’єктом культурної спадщини. Через те, що споруда тривалий час не використовується, вона почала руйнуватися, тому місцева влада ініціювала її ревіталізацію.

Автор:
Тетяна Бесараб