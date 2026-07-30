Підприємець втратив до $300 тисяч через ковід, відновив бізнес і пішов воювати

Київський підприємець Богдан Андрієнко на псевдо "Бар" втратив близько $200–300 тис. під час пандемії COVID-19, але зміг зберегти частину бізнесу. Після початку повномасштабного вторгнення він продав свою частку, забезпечив родину фінансовою подушкою та пішов до війська. Про це Андрієнко розповів в інтерв'ю Delo.ua .

Ковід закрив близько 30% магазинів

До великої війни підприємець розвивав мережу партнерських магазинів мобільних операторів. На піку під його безпосереднім управлінням перебували сім торгових точок у Києві та інших містах України.

Відкриття одного магазину у невеликому місті коштувало приблизно $20–25 тис. Крім роздрібної торгівлі, Андрієнко разом із партнерами запускав кавові точки, СТО, автомийку, бар та займався оптовими закупівлями.

Під час пандемії клієнтський потік різко скоротився, тоді як витрати на оренду, зарплати й утримання магазинів залишилися. Приблизно за пів року довелося закрити близько 30% торгових точок.

Особливо сильно постраждали магазини у великих містах і локації, залежні від туристичного та транзитного потоку. Одну з точок команда відкрила безпосередньо перед пандемією, вклавши близько $25–30 тис., але магазин не встиг сформувати клієнтську базу.

"Якщо оцінювати весь цей період, компанія сумарно втратила приблизно $200–300 тис.", — розповів Андрієнко.

Після початку вторгнення продав частку в бізнесі

Фінансова подушка дозволила компанії пережити найскладніший період пандемії та зберегти найбільш рентабельні магазини. Проте після 24 лютого 2022 року Андрієнко вирішив відійти від підприємництва.

Він вивіз родину з Києва, повернувся до столиці та пішов воювати. Управління бізнесом передав партнерам, а свою частку продав, щоб залишити близьким фінансовий резерв.

Починав службу солдатом і штурмовиком, а нині обіймає посаду заступника командира батальйону.

Після війни планує повернутися до підприємництва

Після завершення активної фази війни Андрієнко планує знову займатися бізнесом. Серед можливих напрямів він називає логістику та посередницькі перевезення.

За його словами, військовий досвід може бути корисним у підприємництві, оскільки навчає працювати із системами, людьми, ресурсами та ризиками.

Водночас ветеранам потрібні не лише гроші або гранти, а й час на відновлення, соціалізація та зрозумілі програми повернення до цивільного життя.

Нагадаємо, чому ветерани мають стати основою відбудови України.