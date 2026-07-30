Європа виділяє €10 млрд на будівництво семи гіг-фабрик штучного інтелекту

Європейська комісія профінансує створення семи гіг-фабрик штучного інтелекту по всьому блоку, виділивши на це €10 млрд ($11,5 млрд). Ініціатива покликана скорочити технологічний розрив із США та Китаєм у сфері новітніх технологій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву дані Reuters.

Спочатку планувалося будівництво п'яти об'єктів, однак кількість збільшили до семи через високу зацікавленість з боку країн-членів. У межах проекту Євросоюз розраховує залучити щонайменше €20 млрд приватних інвестицій.

Технологічне оснащення: нові об'єкти поєднають передові процесори штучного інтелекту, програмне забезпечення, хмарні технології, високошвидкісне з'єднання та дата-центри.

Доповнення мережі: гіг-фабрики працюватимуть додатково до вже існуючих 19 ШІ-фабрик у різних країнах Євросоюзу.

Стратегічна мета: забезпечити суверенний доступ до масштабних обчислювальних потужностей в умовах прискореного розвитку технологій.

Як заявила єврокомісарка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Віркунен, доступ до масштабованих обчислювальних потужностей є стратегічною необхідністю для Європи.

Графік реалізації та учасники

До участі в проекті допускаються консорціуми та спеціально створені юридичні особи (SPV), до складу яких можуть входити розробники технологій, провайдери хмарних послуг, державні структури та інвестори.

Тендерний процес триватиме до 12 листопада. Переможців Єврокомісія планує оголосити на початку 2027 року, а самі об'єкти мають розпочати роботу протягом 18 місяців із моменту підписання контрактів.

Нагадаємо, раніше США запропонували Євросоюзу створити альянс у сфері ШІ для спільної боротьби проти технологічного впливу Китаю та формування єдиного ринку передових розробок.