Зниження цін на ринку олійних: соя, соняшник та ріпак дешевшають в Україні та світі

Росія не припиняє обстріли портової інфраструктури та цивільних суден. Через це із 22 липня практично зупинився захід суден у порти, що спричинило різке зниження експортного попиту на ріпак, сою та продукти їх переробки. Внаслідок цього переробники знизили закупівельні ціни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Ситуація на українському ринку олійних

Закупівельні ціни на олійні культури в Україні змінилися так:

ціни на ріпак впали до 20000–21000 грн/т з доставкою на заводи;

ціни на соняшник знизилися з 32000–33000 грн/т до 27000–29000 грн/т з доставкою у серпні;

ціни на сою впали до 18000–19000 грн/т з доставкою, незважаючи на малі запаси старого врожаю.

Трейдери та переробники опрацьовують альтернативні шляхи експорту через західний кордон, проте зростання логістичних витрат продовжує тиснути на внутрішні ціни.

С вітов ий рин ок

На світовому ринку зниження біржових котирувань на сою та ріпак також тисне на ціни по мірі збільшення пропозиції нового врожаю. Сприятлива погода та опади у США посилюють цей тиск.

истопадові ф'ючерси на сою на біржі в Чикаго за останні 7 днів впали на 4% до $437/т (+4,3% за місяць), втративши зростання попередніх тижнів, викликане закупівлями Китаю. За даними звіту NASS, за тиждень 20–26 липня у США кількість посівів сої у доброму або відмінному стані зменшилася на 3% до 63% (проти 70% торік).

Імпорт соєвих бобів у Китай у червні 2026 року виріс порівняно з травнем на 15% — до рекордних для цього місяця 13,55 млн т (на 10,5% більше за показник червня 2025 року) за рахунок поставок із Бразилії.

Урожай сої в Бразилії у 2025/26 МР сягне 180 млн т порівняно з 172,5 млн т у минулому сезоні, а експорт може вирости до 115 млн т (проти 103 млн т у минулому сезоні). Світовий ринок буде достатньо насичений пропозиціями сої та шротів, тому зменшення поставок з України на 1–2 млн т не матиме значного впливу на світові ціни.

Нагадаємо, у першій декаді закупівельні ціни на соняшник в Україні знизилися на 500-1000 грн за тонну — до 32000-33000 грн за тонну з доставкою на завод.