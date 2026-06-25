Соя дешевшає у світі: як це впливає на український ринок

Світові ціни на сою продовжують знижуватися на тлі зростання пропозиції та очікувань рекордного врожаю у сезоні 2026/27. Це вже вплинуло на український ринок: переробники почали знижувати закупівельні ціни, а експортний попит залишається слабким.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення "Зернової біржи".

Що відбувається з цінами на сою

Світовий ринок сої залишається під тиском через зростання пропозиції з Південної Америки та очікування рекордного врожаю у сезоні 2026/27. Додатковим фактором стало падіння цін на нафту, що спричинило зниження котирувань соєвої олії в Чикаго, яка ще кілька тижнів тому трималася поблизу багаторічних максимумів.

На цьому тлі за тиждень липневі ф’ючерси на сою на біржі в Чикаго знизилися на 1,9% — до 406,8 $/т, що на 6,9% нижче, ніж місяць тому. Липневі контракти на соєву олію втратили 5% за тиждень і знизилися до 1530 $/т, а з початку червня падіння сягнуло 13,7%.

Тиск на ринок посилюють і сприятливі погодні умови у США. Напередодні публікації звіту USDA щодо посівних площ, який очікується 30 червня, учасники ринку допускають, що фактичні площі під соєю можуть перевищити попередні оцінки.

За прогнозом Oil World, світове виробництво сої у сезоні 2026/27 МР може зрости до 441,2 млн тонн, що на 12 млн тонн більше за рекорд 2025/26 МР (429,2 млн тонн). Очікується збільшення виробництва у США - до 121 млн тонн, Китаї - до 21,2 млн тонн, Індії - до 10,2 млн тонн, а також в Україні - до 5,63 млн тонн.

В Україні погодні умови залишаються сприятливими, однак площі під соєю практично не змінилися і становлять близько 2 млн га, тому суттєвого зростання виробництва у новому сезоні не прогнозується.

Експортний попит на українську сою залишається слабким. Ціни попиту на сою без ГМО з боку європейських покупців за тиждень знизилися ще на 15 $/т — до 460–465 $/т з поставкою на західний кордон. Це пов’язано зі зниженням цін на соєвий шрот на європейському ринку.

Слабкий експорт уже впливає на внутрішній ринок. Українські переробники знизили закупівельні ціни на сою з ГМО з рівня 22 500–23 000 грн/т до 22 000–22 200 грн/т, або 430–435 $/т без ПДВ з доставкою на завод.

Ціни на сою без ГМО поки утримуються поблизу 23 000 грн/т, однак подальше зниження вартості соєвого шроту створює додатковий тиск і на цей сегмент.

Ціни на український соєвий шрот також продовжують знижуватися: якщо раніше поставки контрактувалися по 400–410 $/т, то для липня вони вже становлять 385–390 $/т.

Додатковим чинником тиску стане старт сезону переробки ріпаку, який традиційно зменшує попит на сою з боку переробників. На цьому тлі виробникам радять активізувати продажі залишків старого врожаю, щоб уникнути подальшого зниження цін.

За даними AgRural, площі під соєю в Бразилії у сезоні 2026/27 зростуть уже 20-й рік поспіль і досягнуть рекордних 49,006 млн га (+0,9% до попереднього сезону). Подальша динаміка ринку залежатиме від погодного явища Ель-Ніньйо, яке восени може вплинути на структуру посівів залежно від опадів.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову № 1570, яка встановлювала щомісячний моніторинг експорту сої та ріпаку з боку Мінекономіки. Для перевірки відповідності обсягів експортованої продукції використовували дані ДАР та висновки Торгово-промислової палати (ТПП). У разі виявлення невідповідностей ТПП мала анулювати експертні висновки.