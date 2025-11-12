Соя в Україні дорожчає: ціни піднімаються через низьку пропозицію та біржові коливання

Ціни на сою в Україні продовжують зростати, слідуючи за світовими біржовими котируваннями. Конкуренція між експортерами та переробниками загострюється через затримки збору врожаю та зниження його потенціалу.

Як пише Delo.ua, про це інформує Електронна зернова біржа України.

Українська соя дорожчає

Станом на 6 листопада в Україні зібрано 4,306 млн тонн сої з 1,83 млн га, що становить 84% від запланованих площ, при середній врожайності 2,35 т/га. Для порівняння, торік на аналогічній стадії збирання було намолочено 5,82 млн тонн з 96% площ при врожайності 2,28 т/га.

Протягом тижня експортні ціни на сою з ГМО піднялися на 3–5 $/т і зараз складають 408–410 $/т (17 700–17 800 грн/т), а на сою без ГМО – на 10 $/т до 435–445 $/т (18 700–19 200 грн/т) з доставкою до чорноморських портів. Основною причиною росту є обмежена пропозиція від виробників, які зайняті збором пізніх культур і не прагнуть продавати сою за валютними контрактами через складності експорту.

Темпи експорту сої з України залишаються низькими, і не очікується їх значне збільшення через високу конкуренцію на світовому ринку, яка, за прогнозами, посилиться вже в січні–лютому.

Водночас попит з боку переробників залишався високим, через що вони підвищили закупівельні ціни на сою з доставкою на завод на 500–600 грн/т: до 17 200–17 800 грн/т за сою з ГМО та 18 800–19 000 грн/т за сою без ГМО. Це дозволяє залучити максимальні обсяги продукції від виробників.

Стрімке зростання експортних цін на сою було зумовлене різким підвищенням котирувань на Чиказькій біржі — на 10% за місяць, що відбулося на тлі угоди про відновлення закупівель Китаєм сої зі США.

Нагадаємо, з початку дії закону, який запровадив нові ставки експортного мита на соєві боби та насіння ріпаку і набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії вже експортували понад 1 млн тонн цієї продукції.