Соя в Украине дорожает: цены поднимаются из-за низкого предложения и биржевых колебаний

Цены на сою в Украине растут / Freepik

Цены на сою в Украине продолжают расти, следуя мировым биржевым котировкам. Конкуренция между экспортерами и переработчиками обостряется из-за задержек сбора урожая и снижения его потенциала.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Электронная зерновая биржа Украины.

Украинская соя дорожает

По состоянию на 6 ноября в Украине собрано 4,306 млн. тонн сои с 1,83 млн. га, что составляет 84% от запланированных площадей, при средней урожайности 2,35 т/га. Для сравнения, в прошлом году на аналогичной стадии уборки было намолочено 5,82 млн. тонн с 96% площадей при урожайности 2,28 т/га.

В течение недели экспортные цены на сою с ГМО поднялись на 3–5 $/т и сейчас составляют 408–410 $/т (17 700–17 800 грн/т), а на сою без ГМО – на 10 $/т до 435–445 $/т (18 700–19 200). Основной причиной роста является ограниченное предложение от производителей, занятых сбором поздних культур и не стремящихся продавать сою по валютным контрактам из-за сложностей экспорта.

Темпы экспорта сои из Украины остаются низкими, и не ожидается их значительное увеличение из-за высокой конкуренции на мировом рынке, которая, по прогнозам, ужесточится уже в январе-феврале.

В то же время, спрос со стороны переработчиков оставался высоким, из-за чего они повысили закупочные цены на сою с доставкой на завод на 500–600 грн/т: до 17 200–17 800 грн/т за сою с ГМО и 18 800–19 000 грн/т за сою без ГМО. Это позволяет привлечь максимальный объем продукции от производителей.

Стремительный рост экспортных цен на сою был обусловлен резким повышением котировок на Чикагской бирже — на 10% в месяц, что произошло на фоне соглашения о возобновлении закупок Китаем сои из США.

Напомним, с начала действия закона, который ввел новые ставки экспортной пошлины на соевые бобы и семена рапса и вступил в силу 4 сентября 2025 года, украинские аграрии уже экспортировали более 1 млн. тонн этой продукции.

Автор:
Ольга Опенько