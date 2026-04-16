После индексации средняя пенсия в Украине остается ниже фактического прожиточного минимума – Гетманцев

Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев/Фото: facebook.com/d.getmancev

Несмотря на индексацию, средняя пенсия составляет всего около 26% от дохода. Это существенно меньше приемлемого уровня. Согласно международным стандартам, пенсия должна составлять не менее 40% от заработной платы человека.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 апреля 2026 года за год количество пенсионеров сократилось на 280 000 человек - с 10,33 млн до 10,05 млн. Средняя пенсия выросла с 6341 до 7236 гривен (апрель 2025 до апреля 2029 года) -. Показатель инфляции за аналогичный период зафиксирован на уровне 7,9%.

"То есть, за счет индексации с 1 марта пенсии выросли быстрее, чем цены. Казалось бы, это положительный сигнал. Но значит ли это реальное улучшение жизни?", - отметил Гетманцев.

Средняя зарплата в феврале 2026 составила 28 321 грн. Если сравнить ее со средней пенсией, то получается, что пенсионеры получают лишь около 26% от дохода.

Средняя выплата без учета военных пенсий составляет 6584 грн, что ниже фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, равного 7038 грн.

"Около 7 миллионов человек получают пенсию, которая не превышает этот минимум. А 300 тысяч вынуждены выживать на сумму 2595 грн или даже меньше — это официальный прожиточный минимум, давно не соответствующий реальности. То есть большинство пенсионеров живет за пределом базовых потребностей", — отметил политик.

По его словам, в пенсионной системе наблюдается неравенство распределения средств: "При одинаковых условиях уплаты взносов одни люди едва выживают, а другие получают десятки и даже сотни тысяч гривен".

Пока большинство пенсионеров живет на суммы ниже фактического минимума. Гетманцев привел следующий пример: около 4000 судей в отставке получают пожизненное содержание в среднем более 114000 грн. Отдельные выплаты судьям и прокурорам по решениям судов составляют 172 000–246 000 грн в месяц.

"Это уже не о социальной защите. Это — о дисбалансе и несправедливости. Очевидно, что пенсионная система нуждается в глубоких изменениях", — подчеркнул нардеп.

По его словам, пенсии должны обеспечивать достойную жизнь, а правила их начисления быть едиными и понятными для всех. Поэтому правительство должно провести обещанную реформу.

"Однако для отдельных профессий могут быть введены профессиональные пенсионные системы, но они не должны разрушать баланс в обществе", - подчеркнул Гетманцев.

Напомним, в марте 2026 года Пенсионный фонд провел автоматическую индексацию выплат для 9,5 млн. граждан, в результате которой средняя пенсия по стране достигла 7 137,26 грн, а средний размер повышения составил 648,93 грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук