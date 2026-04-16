Уже три миллиона транспортных средств пересекли границу по онлайн-записи в системе "єЧерга"

Система онлайн-записи "єЧерга" зафиксировала три миллиона пересечений границы с момента запуска. Цифровой сервис разрешил ликвидировать физические очереди для лицензированного транспорта и обеспечил прогнозируемость логистических процессов.

"єЧерга" была впервые запущена в декабре 2022 года на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск". С этого времени сервис был масштабирован на всю сеть пунктов пропуска для грузового и пассажирского транспорта.

На сегодняшний день проект охватывает 29 пунктов пропуска для грузовиков и 30 пунктов для автобусов по всей территории Украины.

За время работы системы через границу проехали более 2600000 грузовых автомобилей и более 373000 автобусов. Наибольшее количество связей зарегистрировано на границе с Польшей — 1 600 000 случаев. Далее по уровню нагрузки следуют Румыния (более 527 000), Молдова (более 351 000), Венгрия (около 267 000) и Словакия (162 000).

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил: "єЧерга – это пример того, как цифровые решения меняют подход к пересечению границы. Сегодня это уже не просто сервис записи, а инструмент, который делает логистику более предсказуемой… Наша задача – и дальше развивать систему, чтобы пересечение границы было максимально прозрачным, эффективным и удобным".

Разработчики планируют внедрение новых функций по расширению возможностей сервиса.

Ранее сообщалось, что Минразвития планирует для автобусов расширить "єЧергу". С 21 апреля слот заработает еще на двух пунктах пропуска: "Устилуг - Зосин" на границе с Польшей и "Сокиряне - Окница" на границе с Молдовой.