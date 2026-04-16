Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,37

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Уже три миллиона транспортных средств пересекли границу по онлайн-записи в системе "єЧерга"

граница
Система онлайн-записи "єЧерга" зафиксировала три миллиона пересечений границы с момента запуска. Цифровой сервис разрешил ликвидировать физические очереди для лицензированного транспорта и обеспечил прогнозируемость логистических процессов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"єЧерга" была впервые запущена в декабре 2022 года на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск". С этого времени сервис был масштабирован на всю сеть пунктов пропуска для грузового и пассажирского транспорта.

На сегодняшний день проект охватывает 29 пунктов пропуска для грузовиков и 30 пунктов для автобусов по всей территории Украины.

За время работы системы через границу проехали более 2600000 грузовых автомобилей и более 373000 автобусов. Наибольшее количество связей зарегистрировано на границе с Польшей — 1 600 000 случаев. Далее по уровню нагрузки следуют Румыния (более 527 000), Молдова (более 351 000), Венгрия (около 267 000) и Словакия (162 000).

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил: "єЧерга – это пример того, как цифровые решения меняют подход к пересечению границы. Сегодня это уже не просто сервис записи, а инструмент, который делает логистику более предсказуемой… Наша задача – и дальше развивать систему, чтобы пересечение границы было максимально прозрачным, эффективным и удобным".

Разработчики планируют внедрение новых функций по расширению возможностей сервиса.

Ранее сообщалось, что Минразвития планирует для автобусов расширить "єЧергу". С 21 апреля слот заработает еще на двух пунктах пропуска: "Устилуг - Зосин" на границе с Польшей и "Сокиряне - Окница" на границе с Молдовой.

Автор:
Татьяна Ковальчук