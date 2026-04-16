Вже три мільйони транспортних засобів перетнули кордон за онлайн-записом у системі "єЧерга"

Система онлайн-запису "єЧерга" зафіксувала три мільйони перетинів кордону з моменту запуску. Цифровий сервіс дозволив ліквідувати фізичні черги для ліцензованого транспорту та забезпечив прогнозованість логістичних процесів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"єЧерга" була вперше запущена у грудні 2022 року на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». З того часу сервіс було масштабовано на всю мережу пунктів пропуску для вантажного та пасажирського транспорту.

На сьогодні проєкт охоплює 29 пунктів пропуску для вантажівок та 30 пунктів для автобусів по всій території України.

За час роботи системи через кордон проїхали понад 2 600 000 вантажних автомобілів та понад 373 000 автобусів. Найбільшу кількість перетинів зареєстровано на кордоні з Польщею — 1 600 000 випадків. Далі за рівнем навантаження йдуть Румунія (понад 527 000), Молдова (понад 351 000), Угорщина (майже 267 000) та Словаччина (162 000).

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба зазначив: "єЧерга – це приклад того, як цифрові рішення змінюють підхід до перетину кордону. Сьогодні це вже не просто сервіс запису, а інструмент, який робить логістику більш передбачуваною… Наше завдання – і надалі розвивати систему, щоб перетин кордону був максимально прозорим, ефективним і зручним для користувачів".

Розробники планують впровадження нових функцій для розширення можливостей сервісу.

Раніше повідомлялося, що Мінрозвитку планує для автобусів розширити "єЧергу". З 21 квітня слотування запрацює ще на двох пунктах пропуску: "Устилуг – Зосін" на кордоні з Польщею та "Сокиряни – Окниця" на кордоні з Молдовою.