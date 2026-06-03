Росія витрачає мільярди на субсидії НПЗ, що знизило нафтогазові доходи

У травні виплати російського уряду нафтопереробним заводам досягли майже найвищого рівня за останні понад два роки. Це суттєво обмежило потенційні доходи країни від продажу нафти і газу, навіть попри те, що бойові дії в Ірані спровокували стрибок світових цін на сировину.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

За даними Міністерства фінансів РФ, минулого місяця нафтопереробникам було виплачено 204,3 мільярда рублів, що еквівалентно 2,8 мільярда доларів.

Цей показник виявився майже вп'ятеро вищим за торішній та лише незначно поступився квітневому результату у 207,5 мільярда рублів, який став рекордним із грудня 2023 року.

Вплив війни в Ірані та атак дронів

Зростання виплат, які частково компенсують заводам різницю між внутрішніми та світовими цінами на пальне, пов'язане зі стрімким подорожчанням нафти на глобальних ринках через дестабілізацію в Ірані.

Крім того, масштабні атаки на нафтопереробну інфраструктуру вже призвели до скорочення обсягів переробки нафти в Росії до найнижчого рівня за останні 16 років.

Унаслідок цього країна була змушена наростити експорт сирої нафти та запровадити обмеження на вивезення бензину та авіаційного палива за кордон.

Наразі нафтогазова галузь забезпечує близько однієї п'ятої частини від усіх доходів російської держави. Державна скарбниця перебуває під значним тиском через постійне зростання видатків на ведення війни в Україні, а урядовці вже попередили Путіна про ризик небезпечного розширення дефіциту бюджету.

Динаміка нафтогазових надходжень

Чисті травневі надходження до російського бюджету від видобутку та реалізації нафти і газу зросли на 32% у річному обчисленні, досягнувши 678,9 мільярда рублів.

Водночас, за розрахунками агенції Bloomberg, якщо порівнювати травневі доходи з квітневими, то зафіксовано їхнє падіння на 20%.

Така помітна помісячна різниця пояснюється виключно календарним фактором, оскільки у квітневій статистиці враховувалися надходження від податку на додатковий дохід, який сплачується лише чотири рази на рік.

Нагадаємо, у Росії розгорається паливна криза на тлі безперервних українських ударів по нафтопереробних заводах. Дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.