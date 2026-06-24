Данія передасть Україні 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів

Данія передасть Україні додаткові 15 тисяч далекобійних артилерійських пострілів після перегляду формату військової допомоги відповідно до потреб українських Сил оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву міністра оборони Михайла Федорова.

За його словами, українська сторона запропонувала данським партнерам переорієнтувати частину вже запланованої підтримки з короткодальної артилерії на далекобійні рішення. Данія підтримала цей підхід і оперативно скоригувала пакет допомоги.

У результаті Сили оборони України отримають додатково 15 тисяч далекобійних артилерійських пострілів. Частина боєприпасів уже надійшла до України.

У Міністерстві оборони наголошують, що далекобійна артилерія залишається одним із ключових запитів фронту. Такі боєприпаси дозволяють ефективніше уражати логістичні маршрути, командні пункти та інші важливі цілі противника на значній відстані.

Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над посиленням трьох пріоритетних напрямів підтримки: протиповітряної оборони, далекобійної артилерії та безпілотників.

У Міноборони зазначають, що перегляд структури міжнародної допомоги дозволяє спрямовувати ресурси на ті рішення, які забезпечують найбільший ефект на полі бою.

Додамо, Єврокомісія опублікувала пропозицію щодо Ukraine Support Loan 2026-2027 роки. За кошти ЄС ми зможемо купувати сучасну зброю у європейських союзників, на внутрішньому ринку України або у партнерів на кшталт Норвегії та Швейцарії.