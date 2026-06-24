Дания передаст Украине 15 тысяч дальнобойных артиллерийских боеприпасов

Дания передаст Украине дополнительные 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов после пересмотра формата военной помощи в соответствии с потребностями украинских сил обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.

По его словам, украинская сторона предложила датским партнерам переориентировать часть уже запланированной поддержки с короткодальной артиллерии на дальнобойные решения. Дания поддержала этот подход и оперативно скорректировала пакет помощи.

В результате Силы обороны Украины получат дополнительно 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов. Часть боеприпасов уже поступила в Украину.

В Министерстве обороны отмечают, что дальнобойная артиллерия остается одним из ключевых запросов фронта. Такие боеприпасы позволяют более эффективно поражать логистические маршруты, командные пункты и другие важные цели противника на значительном расстоянии.

Украина продолжает работать с международными партнерами по усилению трех приоритетных направлений поддержки: противовоздушной обороны, дальнобойной артиллерии и беспилотников.

В Минобороны отмечают, что пересмотр структуры международной помощи позволяет направлять ресурсы на решения, которые обеспечивают наибольший эффект на поле боя.

Добавим, Еврокомиссия опубликовала предложение по Ukraine Support Loan 2026-2027 годы. За средства ЕС мы сможем покупать современное оружие у европейских союзников, на внутреннем рынке Украины или у партнеров типа Норвегии и Швейцарии.