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Дания передаст Украине 15 тысяч дальнобойных артиллерийских боеприпасов

Дания передаст Украине 15 тысяч дальнобойных артиллерийских боеприпасов
Дания передаст Украине 15 тысяч дальнобойных боеприпасов

Дания передаст Украине дополнительные 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов после пересмотра формата военной помощи в соответствии с потребностями украинских сил обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.

По его словам, украинская сторона предложила датским партнерам переориентировать часть уже запланированной поддержки с короткодальной артиллерии на дальнобойные решения. Дания поддержала этот подход и оперативно скорректировала пакет помощи.

В результате Силы обороны Украины получат дополнительно 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов. Часть боеприпасов уже поступила в Украину.

В Министерстве обороны отмечают, что дальнобойная артиллерия остается одним из ключевых запросов фронта. Такие боеприпасы позволяют более эффективно поражать логистические маршруты, командные пункты и другие важные цели противника на значительном расстоянии.

Украина продолжает работать с международными партнерами по усилению трех приоритетных направлений поддержки: противовоздушной обороны, дальнобойной артиллерии и беспилотников.

В Минобороны отмечают, что пересмотр структуры международной помощи позволяет направлять ресурсы на решения, которые обеспечивают наибольший эффект на поле боя.

Добавим, Еврокомиссия опубликовала предложение по Ukraine Support Loan 2026-2027 годы. За средства ЕС мы сможем покупать современное оружие у европейских союзников, на внутреннем рынке Украины или у партнеров типа Норвегии и Швейцарии.

Автор:
Татьяна Гойденко