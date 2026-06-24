США готовят новые ограничения на китайских роботов из-за угрозы нацбезопасности

США могут усилить ограничения на импорт робототехники из Китая, поскольку в администрации президента Дональда Трампа все больше рассматривают эту область как новое направление технологического противостояния между двумя странами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Rolitico.

Министр торговли США Говард Латник во время закрытой встречи с представителями крупного бизнеса сообщил, что его ведомство изучает импорт китайской робототехники, получающей государственные субсидии. По словам участников встречи, после завершения проверки администрация может прибегнуть к дополнительным ограничительным мерам.

В Вашингтоне опасаются, что благодаря масштабной государственной поддержке китайские производители роботов могут быстро захватить глобальный рынок раньше, чем американские компании успеют нарастить производство и конкурировать на равных.

"Мы не хотим, чтобы субсидируемая государством робототехника атаковала нас в Америке. Это приближающаяся гонка вооружений", — заявил Латник во время встречи.

Круглый стол объединил представителей ряда крупных компаний, среди которых SpaceX, Boston Dynamics, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Siemens и Rockwell Automation. Основной темой стало возобновление американской производственной базы после десятилетий переноса производства за границу.

По данным издания, администрация Трампа считает, что США потеряли значительную часть промышленной инфраструктуры, необходимой для производства роботов нового поколения. Речь идет о станках, комплектующих и других критически важных элементах производственной цепи.

Параллельно власти работают над финансовой поддержкой отрасли. В частности, управление стратегического капитала Министерства обороны США рассматривает возможность предоставления льготного финансирования американским производителям робототехники Foundation Robotics и Standard Bots для расширения производства.

Участники встречи отмечают, что робототехника все чаще рассматривается американскими властями не только как перспективная отрасль экономики, но и вопрос национальной безопасности и технологического лидерства.

Напомним, 22 июня Китай объявил о новых экспортных ограничениях для американских компаний в ответ на то, что США в этом месяце ввели ограничения на несколько китайских компаний. Под удар попали оборонительные производители, разработчики дронов и компании, связанные со стратегическим сырьем.