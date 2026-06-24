США готують нові обмеження на китайських роботів через загрозу нацбезпеці

США можуть посилити обмеження на імпорт робототехніки з Китаю, оскільки в адміністрації президента Дональда Трампа дедалі більше розглядають цю галузь як новий напрям технологічного протистояння між двома країнами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Рolitico.

Міністр торгівлі США Говард Латнік під час закритої зустрічі з представниками великого бізнесу повідомив, що його відомство вивчає імпорт китайської робототехніки, яка отримує державні субсидії. За словами учасників зустрічі, після завершення перевірки адміністрація може вдатися до додаткових обмежувальних заходів.

У Вашингтоні побоюються, що завдяки масштабній державній підтримці китайські виробники роботів можуть швидко захопити глобальний ринок раніше, ніж американські компанії встигнуть наростити виробництво та конкурувати на рівних.

"Ми не хочемо, щоб субсидована державою робототехніка атакувала нас в Америці. Це гонка озброєнь, яка наближається", — заявив Латнік під час зустрічі.

Круглий стіл об'єднав представників низки великих компаній, серед яких SpaceX, Boston Dynamics, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Siemens та Rockwell Automation. Основною темою стало відновлення американської виробничої бази після десятиліть перенесення виробництва за кордон.

За даними видання, адміністрація Трампа вважає, що США втратили значну частину промислової інфраструктури, необхідної для виробництва роботів нового покоління. Йдеться про верстати, комплектуючі та інші критично важливі елементи виробничого ланцюга.

Паралельно влада працює над фінансовою підтримкою галузі. Зокрема, Управління стратегічного капіталу Міністерства оборони США розглядає можливість надання пільгового фінансування американським виробникам робототехніки Foundation Robotics та Standard Bots для розширення виробництва.

Учасники зустрічі зазначають, що робототехніка дедалі частіше розглядається американською владою не лише як перспективна галузь економіки, а й як питання національної безпеки та технологічного лідерства.

Нагадаємо, 22 червня Китай оголосив про нові експортні обмеження для американських компаній у відповідь на те, що США цього місяця запровадили обмеження на кілька китайських компаній. Під удар потрапили оборонні виробники, розробники дронів і компанії, пов'язані зі стратегічною сировиною.