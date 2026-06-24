До 10 тонн з гектара: ціни на майбутній врожай перевищують бюджетні прогнози агрохолдингів

Прохолодна весна дещо затримала посівну кампанію, однак достатня кількість опадів дозволяє зберігати оптимістичні прогнози щодо врожайності. Водночас цінова кон'юнктура на пшеницю та кукурудзу нового врожаю наразі виглядає досить позитивно для агровиробників.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів генеральний директор агрохолдингу ІМК ("Індустріальна молочна компанія") Олександр Вержиховський.

За його словами, компанія планує досягти запланованих показників врожайності за всіма трьома основними культурами:

пшениця - близько 7 тонн із гектара;

соняшник - понад 3 тонни із гектара;

кукурудза - 9–10 тонн із гектара залежно від кластера.

"Поки що ціни виглядають досить привабливо. Це стосується як спотового ринку, тобто залишків продукції, які ще відвантажуються зі старого врожаю, так і форвардних контрактів на зернові нового врожаю", - зазначив Вержиховський.

Він уточнив, що залежно від класу ціни на пшеницю становлять близько $215-225 за тонну на базисі СРТ-порт, тобто з поставкою в порт. Щодо кукурудзи, то ціновий діапазон також коливається орієнтовно від $210 до $225 за тонну, а в окремих випадках ціни сягають і $230 за тонну.

"Це навіть вище за ті показники, які ми закладали у бюджет. Тому наразі цінова кон'юнктура для виробників виглядає досить позитивно", - підкреслив Вержиховський.

Нагадаємо, попри зростання витрат на пальне та добрива, аграрії очікують зібрати 81-82 млн тонн урожаю, що більше за минулорічний показник.

За прогнозами аналітиків, виробництво пшениці в Україні впаде на 1,1 млн тонн — до позначки 23 млн тонн. Аналогічна тенденція спостерігається і в сегменті кукурудзи, де врожай скоротиться майже на мільйон тонн, склавши рівно 30 млн тонн.