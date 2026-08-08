Українські дрони уразили 218 суден РФ у Чорному та Азовському морях

Сили безпілотних систем ЗСУ упродовж 1–8 серпня уразили ще 12 російських суден у Чорному та Азовському морях. Загалом від початку операції 6 липня, за даними командування СБС, було уражено 218 плавзасобів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді "Мадяра" у Facebook.

За його даними, із 218 уражених суден 134 припадають на Азовське море, ще 84 — на Чорне.

Бровді також заявив, що рух Керченською протокою залишається заблокованим із 10 липня, тобто вже 30 діб.

СБС оприлюднили відео одного з ударів, на якому, за словами Бровді, російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1" запускає по українському безпілотнику три ракети, однак не збиває його. Після цього дрон уражає судно.

Операція СБС має назву "МоЛоЧКа" — "Москва ляже через Крим". За словами Бровді, вона триватиме і після досягнення позначки у 221 уражене судно, про яку він заявляв на початку операції.

Зауважимо, Україна відстоює легітимність своїх атак на судна російського тіньового флоту, які транспортують паливо для фінансування військового бюджету Кремля. Київ наполягає, що такі танкери є законними військовими цілями, а не звичайними комерційними суднами.