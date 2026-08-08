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Украинские дроны поразили 218 судов РФ в Черном и Азовском морях

Украинские дроны поразили 218 судов РФ
Украинские дроны поразили 218 судов РФ

Силы беспилотных систем ВСУ на протяжении 1–8 августа поразили еще 12 российских судов в Черном и Азовском морях. Всего с начала операции 6 июля, по данным командования СБС, было поражено 218 плавсредств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди "Мадяра" в Facebook.

По его данным, из 218 пораженных судов 134 приходятся на Азовское море, еще 84 — на Черное.

Бровди также заявил, что движение по Керченскому проливу остается заблокированным с 10 июля, то есть уже 30 суток.

СБС обнародовали видео одного из ударов, на котором, по словам Бровди, российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" запускает по украинскому беспилотнику три ракеты, однако не сбивает его. После этого дрон поражает судно.

Операция СБС называется "МоЛоЧКа" — "Москва ляжет через Крым". По словам Бровди, она продлится и после достижения отметки в 221 пораженное судно, о котором он заявлял в начале операции.

Отметим, Украина отстаивает легитимность своих атак на суда российского теневого флота, которые транспортируют топливо для финансирования военного бюджета Кремля. Киев настаивает, что такие танкеры являются законными военными целями, а не обычными коммерческими судами.

Автор:
Татьяна Гойденко

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