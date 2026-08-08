Потери врага по состоянию на 8 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1627 сутки полномасштабной войны составляют 1 456 610 человек.

Потери России в войне на 8 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 августа потеряла:

личного состава – около 1 456 610 (+1 190) человек,

– около 1 456 610 (+1 190) человек, танков – 12 251 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 25 099 (+1) ед.

артиллерийских систем – 47 580 (+58) ед.

РСЗО – 2 009 (+1) ед.

средства ПВО – 1556 (+6) ед.

самолетов – 439 (+0) ед.

вертолетов – 354 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов – 2162 (+10) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 449 606 (+1 751) ед.

крылатые ракеты – 5007 (+0) ед.

корабли/катера – 35 (+1) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 131 417 (+349) ед.

специальная техника – 4504 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 135 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях. Кроме того, несколько ракет целей не добились, информация уточняется.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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