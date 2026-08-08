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Потери врага по состоянию на 8 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1627 сутки полномасштабной войны составляют 1 456 610 человек.

Потери России в войне на 8 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 августа потеряла:

  • личного состава   – около 1 456 610 (+1 190) человек,
  • танков – 12 251 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин – 25 099 (+1) ед.
  • артиллерийских систем – 47 580 (+58) ед.
  • РСЗО – 2 009 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1556 (+6) ед.
  • самолетов – 439 (+0) ед.
  • вертолетов – 354 (+0) ед.
  • наземных робототехнических комплексов – 2162 (+10) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 449 606 (+1 751) ед.
  • крылатые ракеты – 5007 (+0) ед.
  • корабли/катера – 35 (+1) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 131 417 (+349) ед.
  • специальная техника – 4504 (+2) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 8 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 135 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 8 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание ракет и 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях. Кроме того, несколько ракет целей не добились, информация уточняется.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко

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