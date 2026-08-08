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Потери врага по состоянию на 8 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1627 сутки полномасштабной войны составляют 1 456 610 человек.
Потери России в войне на 8 августа 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 августа потеряла:
- личного состава – около 1 456 610 (+1 190) человек,
- танков – 12 251 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 25 099 (+1) ед.
- артиллерийских систем – 47 580 (+58) ед.
- РСЗО – 2 009 (+1) ед.
- средства ПВО – 1556 (+6) ед.
- самолетов – 439 (+0) ед.
- вертолетов – 354 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 2162 (+10) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 449 606 (+1 751) ед.
- крылатые ракеты – 5007 (+0) ед.
- корабли/катера – 35 (+1) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 131 417 (+349) ед.
- специальная техника – 4504 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 8 августа
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 135 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях. Кроме того, несколько ракет целей не добились, информация уточняется.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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