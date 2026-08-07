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Сенат США принял законопроект о жестких санкциях против РФ имени Линдси Грэма

Линдси Грэм
Сенат США принял законопроект о жестких санкциях против РФ имени Линдси Грэма / Офис президента

Сенат США в пятницу большинством голосов (86 "за", 11 "против") принял масштабный законопроект о новых санкциях против России, названный в честь сенатора Линдси Грэма, более года возглавлявшего сложные переговоры по этому документу. Для вступления в силу законопроект должен пройти голосование в Палате представителей, которое находится на каникулах до сентября.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные CNN.

Документ предусматривает введение обязательных санкций против ключевых чиновников российского правительства, включая Владимира Путина, а также против российских олигархов, государственных предприятий и иностранных компаний, поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ.

Кроме того, законопроект позволяет вводить пошлины в объеме до 100% против первых пяти стран по объемам закупок российской нефти и газа (в том числе Китая и Индии).

Окончательный размер таможенной пошлины будет определять Торговый представитель США Джеймисон Грир. Исключение предусмотрено для стран, чей импорт составляет менее 15% общего экспорта газа из РФ, при условии их активной работы над отказом от российских энергоносителей.

За день до своей смерти Линдси Грэм, находясь в Киеве, объявил о достижении окончательного компромисса между Сенатом и администрацией президента. Первое процедурное голосование за документ состоялось в день похорон сенатора.

На голосовании в Сенате присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил за поддержку и отметил важность санкционного давления для остановки финансирования войны.

Напомним, ранее Сенат США поддержал первое процедурное голосование за законопроект Грэма. Документ предусматривает ограничения против российских чиновников, банков, "теневого флота", а также возможность введения пошлин в отношении стран, покупающих российские энергоносители.

Автор:
Максим Кольц

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