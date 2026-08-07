Япония направила Украине $850 млн бюджетной поддержки в 2026 году

В 2026 году Япония направила Украине $850 млн бюджетной помощи через проекты Всемирного банка. Общий объем прямой поддержки от Токио с начала полномасштабного вторжения превысил $9,8 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

В ходе переговоров стороны обсудили продолжение финансирования в 2026-2027 годах, использование механизмов Всемирного банка, а также выполнение Украиной обязательств в рамках программы EFF с Международным валютным фондом, первый пересмотр которой Исполнительный совет МВФ одобрил 20 июля.

Отдельное внимание было уделено реализации инструмента Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Общий взнос Японии в пределах ERA составляет 471,9 млрд иен (свыше $3 млрд), из которых $1,8 млрд уже поступили в госбюджет, а последний транш в размере $1,3 млрд ожидается в 2027 году.

Напомним, Украина и Япония подписали Грантовое соглашение на $40 млн для реализации пятой фазы Программы экстренного обновления. Полученные средства будут направлены на оперативное реагирование на критические гуманитарные и инфраструктурные вызовы.

Кроме того, Япония присоединилась к программе PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины и внесла $14,66 млн на реализацию этой инициативы.

Также благодаря поддержке правительства Японии "Укрпочта" открыла 20 модульных отделений в прифронтовых регионах. Новые почтовые пункты уже работают в шести областях, где стационарные объекты были разрушены или повреждены в результате боевых действий.